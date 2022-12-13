85 شركة طيران تشغل رحلاتها إلى 213 وجهة في «دبي الدولي»

أظهرت أحدث بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي، أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي حالياً بشكل مباشر، وصل إلى 213 وجهة في 96 دولة بقارات العالم الست، وذلك اعتباراً من بداية ديسمبر الجاري 2022، في وقت تعمل فيه بالمطار حالياً 85 شركة طيران دولية.

وجهات وشركات

ووفقاً لبيانات رصدتها «الإمارات اليوم»، فإن مطار دبي الدولي استعاد أكثر من 91% من الوجهات، وتخطى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19» بالنسبة لشبكة الربط مع دول العالم التي وصلت إلى نسبة 102%، مع إضافة وجهات جديدة، فضلاً عن نمو بنسبة 113% بالنسبة لعدد شركات الطيران.

وبحسب البيانات، فإنه وخلال شهر واحد (نوفمبر 2022)، بدأت ثلاث شركات طيران جديدة عملياتها التشغيلية في مطار دبي الدولي، الذي يعتبر أكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم، بالتزامن مع الموسم الشتوي، بما في ذلك الناقلات التي تشغل رحلات موسمية.

كما تظهر البيانات وتيرة التعافي المتواصلة في مطار دبي الدولي، على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع النقل الجوي حول العالم بسبب «الجائحة»، وبروتوكولات السفر، وحالة الإغلاق الجزئي لبعض الأسواق الدولية. وتشمل تلك البيانات شركات الطيران المخصصة لعمليات نقل الركاب، باستثناء شركات الشحن الجوي.

«طيران الإمارات»

وتواصل المزيد من الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي الدولي، في وقت أظهرت فيه بيانات صادرة عن شركتَي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب ضمن شبكة الناقلتين، مع استئناف رحلاتهما إلى مزيد من الوجهات الدولية في قارات العالم الست، فضلاً عن إضافة وجهات جديدة إلى شبكتيهما العالمية منذ بدء جائحة «كوفيد-19».

وبلغ إجمالي عدد وجهات «طيران الإمارات» 140 وجهة، و«فلاي دبي» 107 وجهات. وقد استعادت «طيران الإمارات» أكثر من 90% من شبكة خطوطها العالمية قبل الجائحة، وبحلول 30 سبتمبر 2022، كانت الناقلة تسيّر رحلات ركاب إلى 140 وجهة مقابل 128 وجهة في بداية العام الجاري 2022، باستخدام كامل أسطولها من طائرات «بوينغ 777»، و73 طائرة من طراز «A380» العملاقة.

توقعات المسافرين

وأعلنت مؤسسة مطارات دبي عن توقعاتها حول حركة المسافرين مع نهاية العام الجاري 2022، لتصل إلى 64.3 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، وذلك في ظل مؤشرات أداء استثنائي حققه المطار خلال الربع الثالث من العام الجاري، إضافة إلى النمو المتوقع في أعداد المسافرين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

46.3 مليون مسافر في 9 أشهر

سجل مطار دبي الدولي زيادة مضاعفة في عدد المسافرين خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، ليصل إجمالي عدد المسافرين إلى 18 مليوناً و455 ألفاً و938 مسافراً في تلك الفترة، وليستقبل بذلك نحو 46 مليوناً و340 ألفاً و826 مسافراً منذ بداية من يناير وحتى سبتمبر 2022، بزيادة نسبتها 167.9% على أساس سنوي.

وتشير هذه النتائج القوية إلى تحقيق نسبة 72% من معدلات حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي خلال الفترة نفسها من عام 2019 (قبل الجائحة العالمية).

أعلى نمو في أعداد المسافرين

أظهرت بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي أضافت أكثر من 110 آلاف مقعد مجدول على رحلاتها خلال نوفمبر 2022، مقارنة بأكتوبر الذي سبقه، بعد أن سجل نمواً بنسبة بلغت نحو 3%.

وبحسب بيانات مؤسسة مطارات دبي، فإن «دبي الدولي» سجل نسبة النمو الأعلى في قائمة أكبر 10 مطارات في أعداد المسافرين الدوليين حول العالم، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة لشركات الطيران في «دبي الدولي» وصل إلى 4.23 ملايين مقعد في نوفمبر، مقابل 4.12 ملايين مقعد في أكتوبر الذي سبقه.