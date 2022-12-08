«الإمارات للشحن الجوي» تضيف المملكة المتحدة إلى «إيميريتس ديليفرز»

أعلنت «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن الجوي لـ«طيران الإمارات»، عن إضافة المملكة المتحدة إلى خدمة شحن التجارة الإلكترونية الدولية السريعة والموثوقة ذات الكلفة المعقولة «إيميريتس ديليفرز» Emirates Delivers.

وأفاد بيان، أمس، بأنه أصبح بإمكان المتعاملين المقيمين في دولة الإمارات الآن الاستمتاع بالتسليم السريع عند تسوّقهم من العديد من منافذ التجزئة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة، وتجميع مشترياتهم في شحنة واحدة، وتسليم البضائع مباشرة إلى أبواب منازلهم.

ويستفيد المتعاملون من أسعار الشحن التنافسية التي تقدمها «طيران الإمارات» لنقل بضائعهم من المملكة المتحدة إلى دبي، كما يستفيدون من انخفاض وزن الشحنات، إذ تتم إزالة مواد التغليف غير الضرورية من كل شحنة فردية عندما تجمع «الإمارات للشحن الجوي»

ولفتت «الإمارات للشحن الجوي» إلى أنه يتعين على الراغبين في الاستفادة من خدمة «إيميريتس ديليفرز المملكة المتحدة» التسجيل مجاناً على www.emiratesdelivers.uk لتخصيص عنوان بريدي مجاني لهم لدى «طيران الإمارات» في المملكة المتحدة. كما يمكن للمتعاملين الذين اشتركوا في خدمة «إيميريتس ديليفرز الولايات المتحدة» استخدام رابط قائمة منسدلة في الموقع، بعد تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

ووفقاً لـ«الإمارات للشحن الجوي»، فإنه يتم تسليم البضائع التي يشتريها المتعاملون من منافذ التجزئة الإلكترونية في المملكة المتحدة إلى عنوان «إيميريتس ديليفرز» الخاص بالمتعامل في المملكة المتحدة، حيث يمكن تخزين البضائع مجاناً حتى 30 يوماً، فيما يمكن للمتعاملين مواصلة التسوق وتجميع مشترياتهم، والتقدم بطلب شحنها في أي وقت خلال الأيام الـ30. وبمجرّد إنشاء طلب الشحن، يتم تجميع المشتريات في طرد واحد، وتسليمها إلى العنوان المحدد في الإمارات بين ثلاثة وخمسة أيام.