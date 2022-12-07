القوى العاملة لـ «دي بي ورلد» تتجاوز 100 ألف موظف على مستوى العالم

نجحت مجموعة «دي بي ورلد» في مواصلة تطوير مسيرة أعمالها لتتحول من مجرد مشغّل موانئ محلي في دبي إلى مزوّد رائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري وسلاسل التوريد حول العالم، حيث احتفلت أخيراً بأحدث إنجاز حققته على مستوى حجم قواها العاملة التي تخطت عتبة الـ100 ألف موظف حول العالم.

وأفادت المجموعة، في بيان أمس، بأن الإماراتية فاطمة البريمي، البالغة من العمر 28 عاماً، حظيت بترحيب واسع كونها الموظف رقم 100 ألف بانضمامها حديثاً إلى المجموعة كمهندسة للبرامج التقنية في «دبي التجارية»، المنصة الرائدة لحلول التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية التي طوّرتها «دي بي ورلد».

وتضم المجموعة حالياً 101 ألف و440 موظفاً من أكثر من 160 جنسية، بينهم 17 ألفاً و120 موظفة، يشكلن 17% من إجمالي عدد الموظفين.

ويضم فريق عمل «دي بي ورلد» في دولة الإمارات 5270 موظفاً يعملون في مقرها الرئيس، ومحطات الحاويات في جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي، والشركات التابعة للمجموعة، مثل شركة الأحواض الجافة العالمية.

ويبلغ عدد المواطنين الإماراتيين 1052 موظفاً، تمثل المرأة 35% من الإجمالي.

وتتولى المجموعة نحو 10% من حركة شحن الحاويات عالمياً بفضل شبكتها الواسعة وبنيتها التحتية المتطورة حول العالم.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم: «نعمل في (دي بي ورلد) بكل جهدنا لكي يكون موظفونا في جوهر أعمالنا تقديراً لمساهماتهم الكبيرة في تمكين شركتنا من النمو والتوسّع وتحقيق ما وصلنا إليه اليوم».

بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية لشؤون الموارد البشرية والاستدامة في «دي بي ورلد»، مها القطان: «من خلال مساندة الشباب في تطورهم المهني، ستستفيد المجموعة من التجارب والأفكار المتنوعة لموظفيها على مستوى العالم، ويعد بلوغ عدد موظفينا أكثر من 100 ألف موظف إنجازاً نوعياً نحتفل به اليوم، حيث نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلاً».

وتعليقاً على انضمامها إلى مجموعة «دي بي ورلد»، قالت فاطمة البريمي: «كنت أسمع كثيراً عن (دي بي ورلد) خلال الزيارات المعرفية التي كانت تنظمها الجامعة إلى معارض التوظيف، حيث يوجد جناح الشركة، وكنت أشعر بالدهشة في كل مرة أسمع فيها عن إنجاز أو خبر عن أعمالها، لكن بعد تخرجي في الجامعة وزيارتي إلى (جناح التدفق) الخاص بها في معرض (إكسبو 2020 دبي)، الذي يعكس جوهر رؤية أعمالها، أردت أن أكون جزءاً من مسيرة هذه الشركة الرائدة عالمياً».

وأضافت البريمي: «ما أثار دهشتي حقاً القوة المؤثرة لتحقيق التنمية التي رسختها (دي بي ورلد) في المجتمعات التي تعمل فيها»، مؤكدة أن هناك العديد من الفرص المهمة التي ترغب المشاركة فيها، بينما تتزايد جهود الشركة في مجال الاستدامة.

• الإماراتية فاطمة البريمي تصبح الموظفة رقم 100 ألف بانضمامها إلى المجموعة كمهندسة للبرامج التقنية.

• 5270 موظفاً يعملون في المقر الرئيس للمجموعة بالإمارات.