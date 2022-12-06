بدء التداول على أول صكوك مستدامة لـ «دبي الإسلامي» في ناسداك دبي

قرع بنك دبي الإسلامي، أمس، جرس افتتاح السوق، احتفالاً بإدراج وبدء التداول على أول إصداراته من الصكوك المُستدامة بقيمة 750 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي.

وتم إصدار الصكوك، التي تُعد أول صكوك مُستدامة صادرة عن مؤسسة إماراتية، وفقاً لإطار العمل الخاص بالتمويل المُستدام لبنك دبي الإسلامي، بهدف تمويل المبادرات والمشروعات البيئية والاجتماعية.

ونجح «دبي الإسلامي» في تسعير الإصدار الرئيس لأجل خمس سنوات بمعدل ربح 5.493% سنوياً، بسعر أعلى بواقع 155 نقطة أساس من سندات الخزانة الأميركية لأكثر من خمس سنوات.

وأصدر بنك دبي الإسلامي، الحائز تصنيف «A3» من قِبل وكالة «موديز»، وتصنيف«A» من قِبل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الصكوك الجديدة ضمن برنامجه لإصدار صكوك بقيمة إجمالية 7.5 مليارات دولار. وأشار سوق دبي المالي في بيان، إلى أن الإدراج الجديد رفع القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في بورصة ناسداك دبي، في إطار هذا البرنامج إلى 5.55 مليارات دولار، كما رفع القيمة الإجمالية لكل صكوك بنك دبي الإسلامي المدرجة في البورصة المالية الدولية في المنطقة إلى 7.8 مليارات دولار.

ورفع الإدراج الجديد، أيضاً، القيمة الإجمالية للسندات والصكوك ذات الصلة بالحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية في ناسداك دبي إلى 16.825 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان، إن «الطلب القوي من المستثمرين، يعكس ثقة السوق باستراتيجية بنك دبي الإسلامي لتحقيق النمو، كما يعكس دور البنك الريادي والفاعل في إطار جهود تحفيز النمو الاقتصادي».

وأضاف أن «إدراج الصكوك في ناسداك دبي، يعزز روابط البنك مع المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، بفضل ما توفره لنا البورصة من حضور عالمي وبيئة تنظيمية متميزة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، حامد علي: «نُرحب بإصدار وإدراج صكوك بنك دبي الإسلامي الجديدة في ناسداك دبي، إذ تعكس هذه الخطوة فعالية جهودنا المتوالية لتوفير بنية أسواق مالية عالمية المستوى».

يشار إلى أنه تم إدراج الصكوك الجديدة يوم 30 نوفمبر 2022، ما يُعزز مكانة أسواق المال في دبي بين أبرز مراكز إدراج الصكوك العالمية بقيمة إجمالية قدرها 80.287 مليار دولار.