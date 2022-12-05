«كيتورا ريزيرف».. مشروع مبتكر يدمج الطبيعة في البيئة المبنية

أطلقت شركة «ماج» للتطوير العقاري، في منطقة «ميدان»، مشروع «كيتورا ريزيرف» السكني الفاخر، بمواصفات مبتكرة بقيمة ثلاثة مليارات درهم.

ويقدم المشروع المقرر الانتهاء من تطويره في الربع الثاني من العام 2025، نموذجاً تحويلياً في حياة القاطنين فيه، عبر تصميم استثنائي للمساحات، ليكون أول مشروع سكني في الشرق الأوسط يتيح لسكانه الاندماج مع الطبيعة.

وعمدت الشركة إلى تطبيق مفهوم «العيش البيولوجي» الذي يدمج الطبيعة في البيئة المبنية، ما يسهم في تحسين الصحة الجسدية للسكان.

يضم «كيتورا ريزيرف» منازل فخمة تضم غرفة وغرفتين وثلاث وأربع غرف، فضلاً عن مرافق، ومساحات واسعة وحمام سباحة خارجي، وصالات رياضية.

وتوجد في قلب المشروع حديقة تظللها أشجار زيتون.