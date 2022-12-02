«فليكس جيت» للطيران الخاص الفاخر تعتزم زيادة استثماراتها في الإمارات

أعلنت شركة «فليكس جيت» المزوّدة للطائرات الخاصة الفاخرة، عن عزمها زيادة استثماراتها في دولة الإمارات، مؤكدة أنها ترى فرصة وإمكانات كبيرة جداً في السوق الإماراتية.

وقالت المدير الإداري للشركة في منطقة أوروبا، مارين أوجين، إن الكثير من أصحاب الثروات الفائقة يوجدون في الإمارات حالياً، ويبحثون عن حلول طيران خاصة تتناسب مع متطلباتهم.

وأضافت أوجين لـ«الإمارات اليوم»، إن «دولة الإمارات أصبحت نقطة جذب لأعداد متزايدة من الأفراد والشركات والعائلات ذات القدرة المالية الملائمة للاستثمار في الدولة، والذين يرغبون في السفر ضمن شروطهم الخاصة».

وذكرت أن «فليكس جيت» تعتبر سوق الشرق الأوسط أحد الأسواق المهمة لنموها، مشيرة إلى أن الشركة ضاعفت العام الماضي أسطول طائراتها لخدمة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.

وأكدت أوجين أن الشركة ستضيف المزيد من الطائرات خلال العام المقبل، لافتة إلى أنه سيتم استكمال ذلك ببنية تحتية إضافية على مدى السنوات المقبلة.

وأفادت بأن «فليكس جيت» تسير رحلات منتظمة بين الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.

وأوضحت أنه بعد إطلاق أسطول طائرات الشركة الخاص بأوروبا في عام 2019، عملت على توسيع نطاق خدماتها بشكل أكبر في الشرق الأوسط، وذلك من خلال إطلاق أحدث طائرتها الخاصة الجديدة من طراز«غلف ستريم G650» في دبي خلال نوفمبر الماضي، والتي ستنقل الركاب من الشرق الأوسط نحو أوروبا والولايات المتحدة وبالعكس.

وبينت أوجين أن طائرة «غلف ستريم G650» الجديدة ستنضم إلى أسطول طائرات «إمبراير برايتور 600»، ويتم تشغيلها من قبل غرفة عملياتها في مالطا وكذلك من خلال المشغل الثاني وقاعدته في مطار فارنبورو في المملكة المتحدة.