اتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية وتعزيز الصادرات بين الإمارات وإفريقيا

وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ووكالة تأمين التجارة الإفريقية، اتفاقية إعادة تأمين متبادلة لتعزيز العلاقات التجارية وتعزيز الصادرات بين الجانبين، من خلال تسهيل الحصول على تأمين الائتمان التجاري وحلول التمويل للشركات.

تأتي الاتفاقية في أعقاب مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في مارس من العام الماضي، لتعزيز القدرة التنافسية العالمية للمصدرين، من خلال تعزيز وعيهم بأهمية ائتمان الصادرات وحلول التمويل، وحثهم على تجربة الحلول المتاحة للحد من المخاطر التجارية والسياسية.

وبموجب الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني، والرئيس التنفيذي بوكالة تأمين التجارة الإفريقية، مانويل موسيس، يتعاون الطرفان لدعم المشروعات الإماراتية والإفريقية المشتركة.

وأوضح فالسيوني، أن «دولة الإمارات وإفريقيا تتمتعان بعلاقات تجارية ثنائية تاريخية راسخة»، مؤكداً أن الشراكة ستوفر للمصدرين الإماراتيين ثقة حقيقية في الوصول إلى الأسواق والموارد المتنوعة في المنطقة الإفريقية، مع ضمانات مدعومة من الدولة ضد المخاطر السياسية والتجارية.

من جانبه، قال موسيس، إن «الاتفاقية خطوة رئيسة لتعزيز التزامنا بتوفير حلول المخاطر للشركات والمستثمرين والمقرضين التجاريين المهتمين بممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات وإفريقيا»، لافتاً إلى أن اتفاقية إعادة التأمين ستمهد الطريق لفرص تجارية لا مثيل لها للشركات لتحسين قدرتها التنافسية الإقليمية والعالمية.

وتسعى دولة الإمارات بشكل خاص إلى الاستفادة من العديد من القطاعات عالية النمو في البلدان الإفريقية، بما في ذلك السياحة والبنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.

وفي الآونة الأخيرة، دخلت «الاتحاد لائتمان الصادرات» في شراكة مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية لتقديم ضمانات تمويل لمشروع الرعاية الصحية الغاني الذي تبلغ قيمته 540 مليون درهم، والذي يتضمن بناء أربعة مستشفيات، وأول مرفق تخزين طبي مركزي رئيس في البلاد، بهدف تعزيز مرافق الرعاية الصحية في غانا، ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من ثلاثة ملايين مواطن غاني.