22 مليار درهم التداول عبر «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» في 9 أشهر

كشفت شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، ذراع الوساطة المالية التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، عن تسجيلها حجم تداول بقيمة 22 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أن منصتها الرقمية للتداول، حققت نمواً في التداول بنسبة 149% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بنمو عدد المستثمرين الذين فضّلوا التداول عبر الإنترنت من 68% إلى 73% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في الشركة، الدكتور عامر العامري، إن «تلك النتائج رسخت مكانتنا على قمة قائمة شركات الوساطة المالية في دولة الإمارات، حيث نجحنا في زيادة حصتنا السوقية من قيمة التداولات».

وأضاف: «في ظل تواصل نمو توقعات متعاملينا، نركز على الاستثمار في موظفينا لتقديم تجربة متعاملين مميزة ومخصصة تتماشى مع متطلبات كل متعامل».

من جهته، قال المدير العام لشركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، خالد كردية: «شهدت منصتنا للتداول خلال الربع الثالث من العام الجاري نشاطاً كبيراً، وسجلنا زيادة في أعداد الحسابات الجديدة المفتوحة بنسبة 87%، فيما ارتفع عدد معاملاتنا بنسبة 83%».

وأضاف كردية أن الاكتتابات العامة الجديدة وتقلبات الأسواق العالمية، أتاحتا للمستثمرين فرصاً لتكرار عمليات التداول، والتركيز في الوقت نفسه على استثماراتهم على المدى الطويل.