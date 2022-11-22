بالفيديو.. تسهيلات «مطارات دبي» تعزّز انسيابية رحلات «يوم المباراة»

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر، إن رحلات «يوم المباراة»، عبر مطار «دبي ورلد سنترال» إلى العاصمة القطرية الدوحة، تشهد انسيابية كبيرة، بفضل التسهيلات التي وفرتها «مطارات دبي» وشركات الطيران، بما في ذلك إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت، وتوافر العديد من أكشاك الخدمة الذاتية، لضمان تدفق سلس للمسافرين، بحيث لا يضطرون إلى الانتظار فترات طويلة داخل مباني المطار، مؤكداً تزايد الإقبال على رحلات «يوم المباراة» إلى الدوحة.

توقعات المسافرين

وكشف الجوكر، لـ«الإمارات اليوم»، أن التوقعات تشير إلى أن مطار «دبي ورلد سنترال»، سيتعامل مع نحو نصف مليون مسافر، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مشيراً إلى أن «مطارات دبي» عقدت لقاءات تنسيقية مع شركائها الاستراتيجيين قبل فترة طويلة من انطلاق رحلات «يوم المباراة»، بغرض ضمان تدفق سلس للمسافرين على هذه الرحلات.

رحلات يومية

وأوضح الجوكر أنه يتم تسيير ما يصل إلى 120 رحلة يومية ذهاباً وإياباً تابعة لكل من «الخطوط الجوية القطرية» و«فلاي دبي» حتى 19 ديسمبر المقبل، بما يوفر راحة كبيرة في السفر، وفرصة فريدة للمشجعين للاستمتاع بأجواء بطولة كأس العالم، وحضور المباريات في قطر ثم العودة إلى دبي في اليوم نفسه.

وبيّن أنه بالتزامن مع زيادة حركة المسافرين، خلال هذه الفترة عبر «دبي ورلد سنترال»، فإنه يتم تقديم مجموعة خدمات متميزة عبر جميع مرافق الخدمة، لتعزيز تجربة المسافرين، وضمان رحلة مريحة متكاملة، لافتاً إلى وجود مجموعة مطاعم ومقاه ومراكز تسوّق، فضلاً عن تقديم عمليات مختلفة لشركات الطيران الدولية خلال موسم الشتاء.

نصائح للمسافرين

وحث الجوكر المسافرين على رحلات «يوم المباراة»، على اتباع مجموعة من النصائح لقضاء رحلة ممتعة، والحصول على تجربة سفر مريحة، تشمل التواصل مع شركات الطيران للتحقق من آخر التحديثات حول لوائح وشروط السفر قبل الوصول إلى المطار، لافتاً إلى أنه يُشترط على جميع المسافرين، عبر رحلات يوم المباراة، التأكد من صلاحية تذكرة حضور المباراة وإبراز بطاقة «هيّا».

وقال إن «وزن الأمتعة المسموح به للمسافرين يقتصر على حقائب اليد، بحسب درجة سفرهم، في وقت لن يتم فيه قبول أي أمتعة مسجلة، باستثناء الكراسي المتحركة، وعربات الأطفال».

وسائل النقل

وأشار إلى توفير خيارات متنوّعة من وسائل النقل من «دبي ورلد سنترال»، وإليه، تسهيلاً لحركة المسافرين، بما في ذلك خدمة الحافلات المجانية بين المطار، ومحطتي مترو «ابن بطوطة»، و«مدينة إكسبو»، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما تتوافر أماكن مجانية مخصصة لركن السيارات للمسافرين عبر المطار تتسع لأكثر من 2500 مركبة، إضافة إلى خدمة مركبات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي للرحلات كافة.

• خدمة حافلات مجانية بين المطار ومحطتي مترو «ابن بطوطة» و«مدينة إكسبو».

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رحلات «يوم المباراة»

تعتبر رحلات «يوم المباراة»، وفقاً لشركة «فلاي دبي»، رحلات ذهاب وعودة تغادر من «دبي ورلد سنترال» إلى مطار الدوحة الدولي، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وينبغي ألا تتعدى مدة الإقامة 24 ساعة، حداً أقصى لجميع رحلات الذهاب والعودة.

وذكرت الشركة أن جميع رحلات الناقلة المغادرة إلى مطار الدوحة الدولي، في أول يوم لبدء التشغيل، كانت تقريباً ممتلئة تماماً، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه سيستمر خلال الأيام والأسابيع المقبلة.