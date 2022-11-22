«دبي لصناعة الطيران» تنجز استحواذها على «SKY Fund I Irish, Ltd»

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، أنها أنجزت عملية الاستحواذ المعلن عنها سابقاً على شركة «SKY Fund I Irish, Ltd»، والشركات التابعة لها (SKY Fund I) في 18 نوفمبر 2022. وبموجب الاستحواذ، يرتفع أسطول «دبي لصناعات الطيران كابيتال» من الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوضة بإدارتها إلى 500 طائرة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور، إن هذا الاستحواذ يدعم نمو الشركة المستمر، ويعزز التزامها الاستثمار في طائرات التكنولوجيا الجديدة، ما يقلل من كثافة الانبعاثات من أسطولها.