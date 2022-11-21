«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ترفعان وجهاتهما إلى 247 محطة

أظهرت بيانات صادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ارتفاعاً متواصلاً في عدد الوجهات ضمن شبكة الناقلتين حول العالم، مع استئناف رحلاتهما إلى مزيد من الوجهات الدولية في قارات العالم الست، فضلاً عن إضافة وجهات جديدة إلى شبكتيهما العالمية منذ بدء جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19». وبلغ إجمالي عدد الوجهات إلى الآن ضمن شبكة الشركتين 247 وجهة، منها 140 وجهة لـ«طيران الإمارات» و107 وجهات لـ«فلاي دبي». واستعادت «طيران الإمارات» أكثر من 90% من شبكة خطوطها العالمية قبل الجائحة، وبحلول 30 سبتمبر 2022، كانت الناقلة تسيّر رحلات ركاب إلى 140 وجهة مقابل 128 وجهة في بداية العام الجاري 2022، باستخدام كامل أسطولها من طائرات «بوينغ 777»، و73 طائرة من طراز «A380» العملاقة. من جهتها، ذكرت شركة «فلاي دبي» أنها ستطلق رحلاتها إلى ست وجهات جديدة شملت: ميلانو وكالياري في إيطاليا، كورفو في اليونان، وكرابي وباتايا في تايلاند، وذلك اعتباراً من العام المقبل 2023، إضافة إلى استئناف الرحلات إلى مدينة الهفوف السعودية اعتباراً من 24 نوفمبر 2022.

واعتباراً من بداية العام الجاري، استعادت «فلاي دبي» كامل شبكتها من الوجهات الدولية مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.