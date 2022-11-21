«الأنصاري للصرافة»: 12% نمواً في معاملات صرف العُملات الأجنبية

أعلنت شركة «الأنصاري للصرافة» عن تسجيلها نمواً بنسبة 12% في حجم معاملات صرف العُملات الأجنبية، منذ بداية نوفمبر الجاري، مقارنةً بالفترة ذاتها من الشهر الماضي، ونمواً بنسبة 22% مقارنة بالمعدل الشهري لحجم المعاملات خلال العام الجاري.

وأفادت بأن هذا النمو يأتي في ظل زخم كبير تشهده أنشطة صرف العُملات الأجنبية وتحويل الأموال في الإمارات، نتيجة لمجموعة عوامل، من أبرزها تنامي إقبال السيّاح على دول المنطقة، خصوصاً الإمارات. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، راشد علي الأنصاري: «يشهد قطاع صرف العُملات الأجنبية وتحويل الأموال نمواً كبيراً في دولة الإمارات، في ظل زيادة ملحوظة في حجم التدفقات السياحية، وتفضيل عدد كبير من السيّاح للدولة على العديد من الوجهات العالمية».