«تعليم» تجمع 750 مليون درهم في طرحها العام الأولي

أعلنت مجموعة تعليم القابضة، أمس، عن إكمال عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب بنجاح وانتهاء عملية الاكتتاب العام لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي. وحُدد السعر النهائي للأسهم التي سيتم طرحها للاكتتاب بمبلغ ثلاثة دراهم لكل سهم عادي (سعر الطرح النهائي)، أي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه. وأكدت «تعليم» في بيان، حجم الطرح بمبلغ 750 مليون درهم، حيث طُرح 250 مليوناً من الأسهم العادية الجديدة، ما يعادل 25% من إجمالي رأس المال المصدر للمجموعة.

ونظراً لكون عملية الطرح مخصصة لطرح أسهم جديدة، فإن عوائد الطرح ستذهب إلى المجموعة عند التسوية لتعزيز نمو المجموعة.

وشهد الطرح إقبالاً كبيراً من جانب المستثمرين في الإمارات والمستثمرين الدوليين.

وبلغ إجمالي الطلب على الطرح أكثر من 13.7 مليار درهم، ما يشير إلى تجاوز طلبات الاكتتاب بمقدار 18 مرة.