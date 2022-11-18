«الاتحاد للطيران» تتوقع استقبال 1.5 مليون مسافر خلال عطلة الشتاء

كشف شركة «الاتحاد للطيران» أنها تستعد لاستقبال أكثر من 1.5 مليون مسافر في مطار أبوظبي الدولي، في الفترة بين 21 نوفمبر الجاري والثامن من يناير 2023، لقضاء عطلة الشتاء، وحضور العديد من الفعاليات في الإمارة.

وقال المدير العام للعمليات في «الاتحاد للطيران»، شعيب النجار: «تستعد (الاتحاد للطيران) وشركاؤها لاستقبال 1.5 مليون ضيف متوقع خلال الأسابيع الستة المقبلة»، لافتاً إلى تنظيم «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1» في أبوظبي نهاية الأسبوع الجاري، فضلاً عن العديد من الفعاليات الأخرى، ومناطق الجذب السياحي، وتوافد مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة.

وقدمت «الاتحاد للطيران» للمسافرين نصائح للسفر، داعية إياهم إلى زيارة «إدارة حجزي» على موقع «الاتحاد للطيران»، وإرسال وثائق السفر ذات الصلة بـ«كوفيد-19»، في ما يتعلق بالوجهات التي تحتوي على قيود سفر، ليتم إرسال الموافقة للمسافر عبر البريد الإلكتروني، وبما يمنح المسافرين مزيداً من الراحة، والتأكد من تلبية المستندات المطلوبة، والسماح باستخدام المسار السريع عبر مكاتب «معتمد للسفر» عند إتمام إجراءات السفر.

كما نصحت بتسجيل الوصول المبكر في «مركز سفر الموظفين»، موضحة أنه اعتباراً من 21 نوفمبر حتى الثامن من يناير 2023، سيتمكن المسافرون من إتمام اجراءات سفرهم قبل 24 ساعة إلى أربع ساعات من رحلتهم في «مركز سفر الموظفين»، الواقع أسفل منطقة إتمام إجرءات السفر في المبنى رقم (3)، وسيحصل المسافرون على أميال «الاتحاد للطيران» مجاناً، أو أمتعة إضافية بوزن خمسة كيلوغرامات زائدة، والحصول على ساعتين مجانيتين في مواقف سيارات «سكاي بارك».