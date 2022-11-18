700 شركة فرنسية مسجلة لدى «دبي للسلع المتعددة»

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة، زيارته الرسمية الأولى إلى فرنسا ضمن سلسلة فعاليته الترويجية «وُجد من أجل التجارة»، وسلسلة جلسات نقاشية تجارية دولية، بهدف توسيع التعاون مع مجتمع الأعمال في باريس وليون، بما يدعم خريطة الطريق الطموحة للشراكة الاستراتيجية الإماراتية الفرنسية «2020-2030». وكشف المركز عن وجود 700 شركة فرنسية مسجلة لديه من قطاعات متعددة من بينها التكنولوجيا والتمويل.

وأفاد المركز في بيان أمس، بأن الجولة الترويجية في باريس والمحادثات التجارية في ليون، شهدتا فتح قنوات التواصل بين كبار المسؤولين التنفيذيين في المركز والشركات الفرنسية التي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، كما جرى استكشاف سبل التعاون المشترك بين الطرفين وإمكانية توسيع الشركات حضورها الدولي عبر دبي ومركز السلع المتعددة.

واستعرضت المناقشات المجموعة الواسعة من الفرص التي تقدمها دبي، والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وجاذبيتها التجارية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الأسرع نمواً والأكثر ارتباطاً في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم: «مع وجود نحو 700 شركة فرنسية مسجلة في مركز دبي للسلع المتعددة من قطاعات متعددة من بينها التكنولوجيا والتمويل، فإن هذه العوامل كافة تدل على أن هذا التوقيت مثالي لإجراء جولة تجارية من هذا النوع».

وأضاف أن «النمو المستمر في الأعمال والتجارة بين الطرفين، يؤكد ثقل شراكتنا الاقتصادية، إضافة إلى أهمية فرنسا الاستراتيجية بوصفها سوقاً لكل من إمارة دبي ومركز دبي للسلع المتعددة».