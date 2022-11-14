26.9 مليار درهم مبيعات «إعمار» خلال 9 أشهر

أعلنت «إعمار العقاريّة»، تحقيق نموّ متواصل في أرباحها للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك بفضل المبيعات العقاريّة القويّة والنموّ في أداء المشروعات التي تعتمد على الإيرادات المتكرّرة. وبفضل نجاح «إعمار»، في إطلاق عدد من المشروعات الجديدة في الإمارات والأسواق الدوليّة، وتركيزها المتواصل على مبيعات المشروعات قيد الإنشاء، فقد تمكّنت من تحقيق مبيعات قويّة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بلغت قيمتها 26.9 مليار درهم. كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشروعات العقاريّة في الفترة نفسها 51.9 مليار درهم، والتي سيتمّ احتساب إيراداتها خلال السنوات المقبلة.

وأكدت «إعمار العقاريّة» في بيان أمس، أنها سجّلت إيرادات قويّة في الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغت 18.9 مليار درهم. كما حقّقت الشركة خلال هذه الفترة نموّاً في الأرباح، قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 8.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 47%، وأرباحاً صافية بلغت 5.8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 124%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك بفضل الإيرادات المستدامة مع تحسّن هوامش الربح واستمرار ضبط النفقات.

وخلال الربع الثالث من عام 2022، سجّلت «إعمار» نمواً في الأرباح، قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بنسبة 12% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، لتصل إلى 2.3 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح الصافية للربع الثالث من عام 2022، نحو 1.5 مليار درهم، بزيادة 46% مقارنة بنظيره من عام 2021.

وأعلنت «إعمار» عن تنفيذها صفقات استراتيجية مهمّة خلال الربع الثالث من العام الجاري، الأمر الذي يعزّز استراتيجية الشركة في التركيز على أعمالها الأساسيّة وضمان عوائد ماليّة مستدامة طويلة الأمد للمساهمين، إذ وافق مجلس إدارة «إعمار» ومساهميها خلال اجتماع الجمعيّة العموميّة للشّركة، على اقتراح يقضي بالاستحواذ على «دبي كريك هاربور» مقابل مبلغ إجمالي قدره 7.5 مليارات درهم، على أن يتمّ دفعه بالتساوي نقداً وأسهماً في شركة إعمار العقاريّة.

إلى ذلك، وافق مجلس الإدارة والمساهمون على بيع شركة «نمشي» إلى شركة «نون» إزاء مقابل نقديّ قدره 1.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 127 مليون درهم، على إجمالي استثمارات الشركة في «نمشي».

وحافظت «إعمار للتطوير»، على زخمها القوي في مبيعات العقارات داخل دبي خلال الرّبع الثالث من عام 2022 لتسجّل مبيعات عقاريّة للأشهر التسعة الأولى من العام بقيمة 23.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 11% عن الفترة ذاتها من عام 2021. كما سجّلت إعمار للتطوير إيرادات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بلغت 9.3 مليارات درهم وحقّقت أرباحاً، قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 3.3 مليارات درهم.

وسجّلت العمليّات العقاريّة الدوليّة لشركة «إعمار» مبيعات عقاريّة بلغت 3.7 مليارات درهم، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وأسهمت بإيرادات قدرها 3.2 مليارات درهم، والتي تمثّل 17% من إجمالي إيرادات «إعمار»، وذلك بفضل العمليّات الناجحة في مصر والهند.

كما سجلت شركة «إعمار لإدارة مراكز التسوّق»، نموّاً في إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى أربعة مليارات درهم. وحقّقت الشركة، أرباحاً، قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 2.4 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجّلت جميع أصول إعمار لإدارة مراكز التسوّق مبيعات قياسيّة للمستأجرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، متجاوزة مبيعات المستأجرين في فترة ما قبل الجائحة لعام 2019. وبلغت نسبة التأجير في أصول إعمار لإدارة مراكز التسوّق 96%.

الضيافة والتسلية

سجّلت أعمال الضيافة والتسلية والترفيه والتأجير التجاري لشركة «إعمار» إيرادات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بنمو نسبته 78% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجلت الفنادق التابعة لمجموعة إعمار للضيافة في دولة الإمارات، ومن ضمنها المشروعات المشتركة والفنادق المُدارة، متوسّط سعر يومي قوي مع وصول معدلات الإشغال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 67%، ما يعكس الانتعاش القوي في قطاع السياحة بعد انحسار الجائحة.