«أغذية»: شركات التصنيع المحلية تحظى بدعم حكومي قوي

قال الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية لمجموعة «أغذية»، مبارك المنصوري، إن «أغذية» تتمتع بالمرونة الكافية للإسهام في خفض الأسعار عند الضرورة، وتعد هذه أولويتها على المديين القريب والمتوسط، مشيراً إلى أن «أغذية» تولي أهمية خاصة للأمن الغذائي، وتعمل بشكل مستمر على تأمين توافر السلع الأساسية والمواد الخام في كل مواقع توزيع وتخزين المواد الغذائية بالدولة، وتوسيع أسطول التسليم المنزلي، وتسهيل الطلبات الإلكترونية للمواد الغذائية، لافتاً إلى أن شركات التصنيع المحلية تحظى بدعم قوي من الحكومة الإماراتية، انطلاقاً من أهمية الأمن الغذائي كأولوية قصوى على جدول أعمالها.

وأوضح، لـ«الإمارات اليوم»، عقب صدور نتائجها المالية للربع الثالث أخيراً، أن «المجموعة» حققت أداءً جيداً في إدارة متطلبات سلسلة التوريد لضمان توافر الإمدادات وموازنتها مع حجم إنتاجها، عبر التعاون مع مورديها الرئيسين.

مشدداً على أن لدى «أغذية» مجموعة من الحلول، تسمح بالتعامل بمرونة كبيرة مع ظروف السوق وإدارة الأسعار بفعالية، بدءاً من التحوط واستراتيجيات التسعير، وصولاً إلى إدارة الكلفة، مشيراً إلى أن «أغذية» تجري مناقشات مستمرة بشأن كلفة الإنتاج مع مورديها، لضمان استمرار الإمدادات، وإجراء أفضل تقييم لأسعار السوق.

ولفت إلى أنه، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية، إلا أننا نشهد تحسناً نسبياً في أسعار بعض المواد، كما نعمل على تحسين تسعير الإنتاج من أجل ضبط الأسعار بالاستفادة من سعات التخزين المتوافرة.

وكشف المنصوري أن منتجات «أغذية» تصل حالياً إلى أكثر من 45 سوقاً في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، كما زادت مساهمة صادرات قطاع الأعمال الاستهلاكية والأعمال الدولية، مع نمو إيراداتهما ربع السنوية بنسبة 38%، و7% على التوالي، لتسهم الآن بأكثر من 60% من إيرادات أعمالها الدولية.

وشدد على أن المجموعة لديها القدرة على تمويل عمليات استحواذ إضافية في حال توافرت فرص استثمارية مناسبة، حيث يوجد لديها رصيد نقدي بلغ أكثر من 1.2 مليار درهم، يسمح بتنفيذ العديد من الاستحواذات، مع قدرتها للاقتراض حتى 1.5 مليار درهم.