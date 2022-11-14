«الاتحادية للضرائب» تُطلق منصّة «إمارات تاكس» ديسمبر المقبل

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب اعتزامها إطلاق منصّة «إمارات تاكس»، في الخامس من ديسمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة أن عملية الانتقال من النظام الإلكتروني الضريبي الحالي إلى المنصّة الإلكترونية «إمارات تاكس»، ستبدأ اعتباراً من نهاية يوم عمل 30 نوفمبر 2022، فيما سيتم استئناف العمل عبر منصّة «إمارات تاكس» ابتداءً من الخامس من ديسمبر 2022.

انتقال سلس

وأوضحت الهيئة في بيان أنها «حرصت خلال تنفيذ خطتها للانتقال إلى المنصّة الجديدة، على أن يكون الانتقال سلساً للحد من تأثيره في المعاملات التي يقوم بها المتعاملون معها، حيث تقرر أن تُستكمل إجراءات الانتقال قبل فترة كافية من المواعيد المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب المستحقة، وأن يكون الانتقال خلال فترة عطلة اليوم الوطني».

وصول للخدمات

ووفقاً لـ«الاتحادية للضرائب»، فإن المنصّة الجديدة تعزّز بشكل كبير الطريقة التي يمكن لدافعي الضرائب من خلالها الوصول إلى خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك لدفع ضرائبهم، والحصول على المبالغ المستردّة.

كما تدعم المنصّة قدرة الهيئة على إدارة النظام الضريبي في دولة الإمارات، وتُمكن عمليات دعم اتخاذ القرار، وتقديم خدمات استباقية لدافعي الضرائب.

بنية رقمية

ويأتي إطلاق منصّة «إمارات تاكس» الإلكترونية الجديدة، تماشياً مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للاستفادة من التقنيات الحديثة، وتأسيس بنية تحتية رقمية متكاملة تخدم جميع فئات المتعاملين، ومجتمع الأعمال في الدولة.

وبإطلاق منصّة «إمارات تاكس» سيتمكن دافعو الضرائب من الاستفادة من النظام الجديد المُطوّر الذي يوفر العديد من الميزات، إذ تم تصميمه بالشراكة مع المتعاملين، لإحداث نقلة نوعية في آليات إدارة الضرائب.

وإضافة إلى ذلك، ستستمر الهيئة حتى الربع الأول من العام المقبل 2023 في إطلاق خدمات وميزات إضافية على مراحل عدة، منها إطلاق التطبيق الذكي الخاص بـ«إمارات تاكس» المخصص للهواتف الذكية.

ورش تعريفية

وأفادت الهيئة بأنه في إطار التزامها بتعزيز التواصل مع دافعي الضرائب وجميع فئات المتعاملين، ولمعرفة المزيد حول الميزات الرئيسية لمنصّة «إمارات تاكس»، فإنها تعقد سلسلة من الورش التعريفية اليومية الافتراضية خلال نوفمبر الجاري، تتيح المشاركة لمتعاملي الهيئة، وبمعدل ورشتين يومياً.

قسم تعريفي

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب عبر موقعها الإلكتروني قسماً خاصاً للتعريف بمنصة «إمارات تاكس» يتضمن معلومات تفصيلية حول آلية استخدام المنصة الجديدة، ومقاطع فيديو توضيحية، والأسئلة الشائعة حول المنصة، مع إجاباتها وتفاصيل المشاركة في الورش التعريفية اليومية الافتراضية.

ولفتت الهيئة إلى أنها، وإضافة إلى هذه الآليات التوعوية، فإنها سترسل جميع المُستجدات والمعلومات المهمة مباشرة إلى دافعي الضرائب المسجلين من خلال عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بكل مُسجَّل لدى الهيئة.