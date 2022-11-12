اتفاقية مشاركة بالرمز بين طيران الإمارات وطيران الخليج

وقعت طيران الإمارات وطيران الخليج خلال فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران /BIAS/ 2022 الذي اختتم أمس بقاعدة الصخير الجوية..اتفاقية رمز مشترك تتيح لعملاء طيران الخليج مواصلة سفرهم من دبي إلى العديد من وجهات طيران الإمارات عبر شبكة خطوطها العالمية. واستقطبت طائرة الإمارات A380بتقسيم الدرجات الأربع اهتماما كبيرا من جمهور المعرض حيث تردد عليها أكثر من 8 آلاف زائر خلال ظهورها ليومين في المعرض .

ووقع الاتفاقية السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات والقبطان وليد الرئيس التنفيذي لطيران الخليج بحضور سعادة زايد الزياني رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج وعدد من كبار المسؤولين في الناقلتين.

ولقيت طائرة الإمارات A380 إعجاب آلاف الزوار الذين اطلعوا على مرافقها وتجهيزاتها الفريدة والمتقدمة بما في ذلك مقصورة الدرجة السياحية الممتازة بلمساتها الخشبية الأنيقة وتصميم مقاعدها الجلدية مع مساحة رحبة لتمديد الساقين بالإضافة إلى العديد من اللمسات الأخرى مثل نقاط الشحن التي يمكن الوصول إليها بسهولة وطاولة جانبية للمشروبات.

وإلى جانب الطائرة العملاقة عرضت طيران الإمارات أيضا طائرة التدريب "إمبراير Phenom 100EV" التابعة لأكاديمية الإمارات لتدريب على الطيران التي ترددت عليها أعداد كبيرة من المهتمين بمهنة الطيران من الجنسين.

وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل لطائرات الإيرباص A380 في العالم وتشغل حاليا نحو 80 طائرة من هذا الطراز تخدم 37 وجهة في 26 دولة انطلاقا من دبي مع خطط لتشغيل المزيد من خدمات A380 بنهاية السنة المالية الجارية.

وبدأت طيران الإمارات مطلع نوفمبر الجاري برنامجاً ضخما يستغرق تنفيذه عامين بتكلفة عدة مليارات من الدولارات لتحديث 120 طائرة حيث سيجري تغيير المقصورات الداخلية بما في ذلك تركيب أحدث مقاعد الدرجة السياحية الممتازة.

وتخدم طيران الإمارات البحرين منذ عام 2000 وتشغل حاليا 3 رحلات يومية بين دبي ومطار البحرين الدولي. وسبق لطيران الإمارات أن شغلت طائرتها الرائدة A380 إلى البحرين عدة مرات في الماضي للاحتفال بفعاليات وطنية.