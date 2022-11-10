بدء التداول في «ناسداك دبي» على سندات لـ «الإمارات دبي الوطني»

قرع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، أمس، جرس افتتاح التداول في «بورصة ناسداك دبي»، احتفالاً بإدراج سندات بقيمة 500 مليون دولار.

ويُعزز الإدراج الجديد مكانة بنك الإمارات دبي الوطني، كأكبر مؤسسة مُدرِجة للسندات في «ناسداك دبي» بقيمة إجمالية قدرها خمسة مليارات دولار، كما يُرسخ مكانة دبي بين أكبر مراكز إدراج إصدارات الدخل الثابت الإقليمية والعالمية بقيمة إجمالية قدرها 115.96 مليار دولار.

وأفاد بيان أمس، بأن هذا السند الجديد المرجعي لأجل خمس سنوات، والذي تم تسعيره بعائد نسبته 5.625%، يعد أول إصدار عام لسندات ممتازة لبنك الإمارات دبي الوطني، منذ رفع مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفه إلى «A2».

وأوضح أنه تمت تغطية الإصدار بواقع مرتين ونصف من المستوى المستهدف، وشارك فيه ما يزيد على 100 مؤسسة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن نجاح إصدار وإدراج سندات «الإمارات دبي الوطني»، والطلب الاستثماري اللافت، على الرغم من التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية، يعكسان ثقة المستثمرين في المقومات الأساسية والآفاق المستقبلية للبنك.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي: «يسرنا أن نرحب بالإدراج الجديد من بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مؤسسة مُصدرة للسندات في (ناسداك دبي)، وسط تزايد ملحوظ في أعداد المؤسسات الرائدة التي تستفيد من البنية الأساسية والتنظيمية عالمية المستوى للبورصة، لتنفيذ خططها ذات الصلة بجمع السيولة، والتواصل مع المستثمرين العالميين».