«طيران الإمارات» تطلب 5 طائرات «بوينغ» شحن جديدة

أعلنت شركة «طيران الإمارات» عن تقدمها بطلب مؤكد لشراء خمس طائرات شحن جديدة طراز «بوينغ 777-300LR».

وأفادت الشركة في بيان بأنها ستتسلم طائرتين في عام 2024، والطائرات الثلاث المتبقية في عام 2025، لافتة إلى أن الطلبية الجديدة التي تزيد قيمتها على 1.7 مليار دولار (6.24 مليارات درهم) ترفع إجمالي طلبيات «طيران الإمارات» إلى 200 طائرة ذات جسم عريض.

نمو الطلب

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «نستثمر في طائرات شحن جديدة، حتى نتمكن من الاستمرار في تلبية طلب المتعاملين بأحدث الطائرات الموفرة للوقود».

وأضاف سموّه: «يعكس هذا الطلب ثقة (طيران الإمارات) بنمو الطلب على الشحن الجوي وقطاع الطيران عموماً، كما يخدم استمرار نمونا الذي يحركه امتداد شبكتنا العالمية، والبنية التحتية المتقدمة للمناولة في مركزنا بدبي، وحلول النقل المتخصصة التي طوّرتها (طيران الإمارات) لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المتعاملين معنا».

سوق الشحن

من جانبه، قال رئيس «بوينغ» للطائرات التجارية ومديرها التنفيذي، ستان ديل: «نقدر الثقة التي تولينا إياها (طيران الإمارات) باستمرار في ما يتعلق بأسطولها من طائرات (بوينغ)»، لافتاً إلى أن توسيع أسطول طائرات الشحن «777» الإضافية الموفرة للوقود، سيتيح لـ«طيران الإمارات» دعم الطلب المتزايد على خدماتها في سوق الشحن، ونقل البضائع بسرعة وكفاءة، من المنشأ إلى مختلف الوجهات في الشرق الأوسط وحول العالم.

استثمارات توسعة

وبحسب «طيران الإمارات»، فقد سبق للناقلة أن أعلنت في «معرض دبي للطيران» نوفمبر الماضي، عن استثمار بقيمة مليار دولار لتوسيع سعة الشحن الجوي، بما في ذلك طائرتان جديدتان من طراز «بوينغ 777F» انضمتا بالفعل إلى الأسطول العام الجاري، إضافة إلى خطط لتحويل 10 طائرات ركاب «بوينغ 777-300ER» إلى طائرات شحن، فيما من المقرر أن تبدأ أعمال تحويل الطائرات الـ10 في عام 2023.

«بوينغ 777F»

وكانت «طيران الإمارات» أول متعامل لطائرة الشحن من طراز «بوينغ 777F»، ومنذ ذلك الحين، أصبحت الطائرة متعددة الاستخدامات أساسية في عمليات الشركة، حيث تخدم رحلات منتظمة ومستأجرة (تشارتر) إلى وجهات عبر القارات الست.

وتتيح إمكانات مدى وحمولة طائرة «777F» لـ«طيران الإمارات» نقل شحنات حساسة للحرارة والوقت، من المنشأ إلى الوجهة بكفاءة، سواء كانت بضائع تتأثر بالوقت، أو منتجات طازجة، أو الأدوية والحيوانات الأليفة، أو السيارات وخيل السباق.

أسطول طائرات الشحن

تشغل «طيران الإمارات» حالياً أسطولاً من 11 طائرة شحن من طراز «بوينغ 777F»، كما توفر سعة شحن في عنابر أسطول الركاب المكوّن من طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380» عريضة البدن.

وتعدّ «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن لـ«طيرن الإمارات»، واحدة من أكبر ناقلات الشحن الجوي في العالم، حيث تقدم مجموعة من الحلول المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات التعاملين معها.