طرح «إمباور» يستهدف جمع 2.66 مليار درهم

من المقرر أن يجمع الطرح الأولي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" نحو 2.6 مليار درهم ما يعادل 724 مليون دولار بعد أن تمّ تسعيره عند الحد العلوي للنطاق.

سيبيع المساهمون، هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" و"الإمارات باور إنفستمنت"، ملياري سهم من الشركة في الاكتتاب العام، بسعر 1.33 درهم (0.36 دولار)للسهم الواحد، وفقاً لوكالة بلومبيرغ. وتجاوز الطلب عدد الأسهم المعروضة.

رفع مساهمو "إمباور" حجم الاكتتاب العام مرتين الأسبوع الماضي بعد جذب اهتمام قوي من المستثمرين. ويخططون الآن لبيع 20% من الشركة، مقارنة بالخطة الأولية التي كانت تهدف لطرح 10%.

الطرح العام لشركة "إمباور" يمثّل جزءاً من خطة تنفذها حكومة دبي، لزيادة السيولة ومواكبة موجة طروحات الأسهم في أبوظبي والمملكة العربية السعودية المجاورتين. وجمعت الإدراجات الثلاثة للإمارة هذا العام مجتمعة، نحو 7.6 مليار دولار. علماً بأن الحكومة زادت حجم اثنين من هذه الإدراجات- ديوا وسالك- بعد جذبهما طلباً كبيراً.

ستعلن إمباور عن التسعير النهائي في 9 نوفمبر، وستبدأ تداول الأسهم يوم 15 نوفمبر. ويُعدّ "صندوق الاستثمار الاستراتيجي" الإماراتي وشركة "شمال القابضة" و"صندوق أبوظبي للتقاعد" من بين المستثمرين الأساسيين بالمؤسسة، بتعهدات إجمالية تصل إلى 335 مليون درهم.

تتولى سيتي غروب، والإمارات دبي الوطني كابيتال، و"ميريل لينش إنترناشيونال"، والمجموعة المالية هيرميس إدارة الاكتتاب العام، فيما تقوم "مويلس وشركاه" بدور المستشار المالي المستقل لـ"إمباور".