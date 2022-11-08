تقرير يرصد أطول 8 أبراج سكنية في «دبي مارينا»

تناول تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم»، أطول ثمانية أبراج سكنية شاهقة في «دبي مارينا». وأفاد التقرير، بأن دبي مارينا تزخر بالأماكن الترفيهية والمرافق الخدمية ومجموعة كبيرة من المطاعم العالمية، فقد بنيت على أكبر مرسى اصطناعي في الإمارات.

وتستقطب هذه المنطقة سنوياً الملايين من السياح، كما تشتمل على أطول الأبراج السكنية الشاهقة في دبي، لذا تُعد من أكثر الأماكن طلباً لاستئجار الشقق في الإمارة. وتتوافر مجموعة من ناطحات السحاب في «دبي مارينا» ذات الإطلالات والمرافق المميزة، إلى جانب قربها من مناطق ترفيهية عدة.

«مارينا 101»

وحسب التقرير، يتصدر «برج مارينا 101» قائمة أطول الأبراج السكنية في المنطقة، بارتفاع 427 متراً، كما يعرف بكونه ثاني أطول برج في الإمارات ويحتل المرتبة 26 بين أطول الأبراج في العالم، إذ يتألف من 101 طابق، من بينها 33 طابقاً لفندق «هارد روك»، بالإضافة إلى عدد من الشقق الفندقية و«البنتهاوس» و677 موقفاً للسيارات و29 مصعداً.

برج «الأميرة»

يحتل برج «الأميرة»، الذي يصل ارتفاعه إلى 413 متراً، مكانة مميزة في قائمة أعلى أبراج «دبي مارينا» السكنية، إذ يضم 101 طابق من بينهم ستة طوابق مخصصة لمواقف السيارات، ويشتمل على 763 شقة فندقية و«بنتهاوس»، كما يوفر خدمات عدة ووسائل ترفيهية مثل منصة مراقبة لمياه الخليج العربي وبركة سباحة ونادي لياقة بدنية.

«مارينا 23»

يمثل برج «مارينا 23» أحد أطول الأبراج السكنية في المنطقة، بارتفاع 392 متراً، إذ يحتل موقعاً استراتيجياً في قلب «دبي مارينا»، كما يضم 88 طابقاً بإطلالات خلابة على أفق دبي ونخلة جميرا.

«إيليت ريزيدنس»

يصل ارتفاع برج «إيليت ريزيدنس»، إلى 380 متراً، وبدأت عمليات إنشائه عام 2006 وانتهت عام 2012، ويقع بجوار برج الأميرة، في شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. ويضم البرج 703 وحدات سكنية، ويشتمل على مرافق ترفيهية عدة منها قاعة ألعاب خارجية للأطفال وساحة ألعاب للكبار تضم طاولة بلياردو وصالة لرياضة الهوكي.

برج «الشعلة»

وأشار التقرير إلى أن برج «الشعلة»، المصنف كأحد أعلى أبراج «دبي مارينا» السكنية، يصل ارتفاعه إلى 352 متراً، إذ يحتوي على 682 وحدة سكنية، من بينها ستة محال تجارية في الطابق الأرضي، وستة طوابق مخصصة لمواقف السيارات، واسم البرج مستوحى من تصميمه الفاخر على شكل «شعلة».

«داماك هايتس»

يحتل برج «داماك هايتس» المرتبة 13 في قائمة أطول المباني في دبي، و15 في قائمة أطول المباني في الشرق الأوسط، ويُعد أيضاً ثاني أطول مشروعات «داماك» العقارية بارتفاع 335 متراً، ويتألف من 86 طابقاً و12 مصعداً وخمسة طوابق سفلية لمواقف السيارات، كما يتميز بتصاميمه العصرية ومرافقه العالمية.

«أوشن هايتس»

يضم برج «أوشن هايتس»، 519 شقة و582 موقفاً للسيارات، ويتمتع البرج بتصميم فريد وعصري على شكل (التواءات) من ثلاث جهات وبإطلالته على الخور، ويحتل المرتبة 107 بين أطول المباني في العالم والمرتبة 24 من أضخم المباني في الشرق الأوسط، إذ يبلغ ارتفاعه نحو 310 أمتار بعدد طوابق 83 طابقاً فوق الأرض، وثلاثة تحت الأرض.

برج «كيان»

وكشف التقرير، أن برج «كيان» يأتي ضمن قائمة أعلى الأبراج السكنية في «دبي مارينا»، ويمتاز بتصميم هندسي فريد مستوحى من الشكل الحلزوني، ويشتهر بإطلالته الخلابة على البحر والجزيرة، كما يحتوي على 75 طابقاً، ويضم 570 شقة متنوّعة من استوديوهات و«بنتهاوس» و«دوبلكس»، علاوة على توفيره عدداً من المرافق مثل برك السباحة ومنطقة ألعاب للأطفال وصالة رياضية.