شركات طيران تطرح عروض عطلات بالتزامن مع اليوم الوطني

كشفت شركات طيران وطنية ووكالات سفر، عن عروض سياحية لقضاء عطلات في وجهات دولية، بأسعار تبدأ من 2140 درهماً، بالتزامن مع مناسبة اليوم الوطني، حيث تشمل العروض تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، مشيرة إلى أن تلك العروض، صالحة للحجز حالياً والسفر بين 30 نوفمبر والخامس من ديسمبر 2022.

وقال مديران عاملان في وكالات سفر لـ «الإمارات اليوم»، إن الجزء الأكبر من العروض والباقات التي تم طرحها في السوق تتركز في الوجهات السياحية القريبة نسبياً من دولة الإمارات بما في ذلك محطات سياحية شعبية تلقى رواجاً داخل السوق المحلية أو تلك التي تتيح إجراءات مبسطة للحصول على التأشيرات، مشددين على أهمية التحقق من الشروط والأحكام الخاصة بتلك العروض للاستفادة منها بأفضل طريقة ولتفادي الرسوم في حال اضطر المتعامل لإلغاء أو تعديل السفر.

وجهات

وتفصيلاً، أعلنت شركات طيران وطنية ووكالات سفر، عن عروض سياحية للعطلات، تشمل تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، بالتزامن مع اليوم الوطني، موضحة أن العروض صالحة للحجز حالياً، والسفر بين 30 نوفمبر الجاري والخامس من ديسمبر 2022.

وتشمل العروض محطات دولية وأخرى إقليمية، حيث يتركز الجزء الأكبر من العروض التي طرحتها شركات الطيران ووكالات السفر في وجهات جزر مثل سيشل وموريشيوس والمالديف وزنجبار، فضلاً عن باقات إلى وجهات قريبة نسبياً في شرق أوروبا.

الأسعار

وتبدأ أسعار باقات العطلات من نحو 2140 درهماً إلى العاصمة الأرمينية يريفان، للإقامة لمدة ثلاث ليال، ومن 2500 درهم إلى كولومبو، ومن 2600 درهم إلى مدينة تبليسي، فيما تبدأ أسعار العروض إلى المالديف من 5400 درهم للإقامة لمدة ثلاث ليال، ومن 2900 درهم إلى بلغراد، ونحو 3200 إلى زنجبار. وتتباين الأسعار التي تخضع للتوافر وفقاً لفئة الفندق والخدمات التي يطلبها المتعاملون، في وقت تتطلب فيه بعض الباقات إجراء الحجز قبل فترة محددة، والسفر ضمن إطار زمني وفقاً لقائمة الشروط والأحكام الصادرة عن الشركات.

مواكبة الطلب

إلى ذلك، قال المدير العام لشركة «بالحصا»، للسياحة، ناروز سركيس، إن بعض شركات الطيران ووكالات السفر تطرح عروضاً ترويجية بالتزامن مع مواسم الإجازات والعطلات لمواكبة مستويات الطلب التي عادة ما ترتفع خلال تلك الفترات.

وأضاف أن الجزء الأكبر من العروض والباقات التي تم طرحها في السوق، تتركز إلى الوجهات السياحية القريبة نسبياً من دولة الإمارات بما في ذلك محطات سياحية شعبية مثل وجهات الجزر أو محطات شتوية.

وأوضح سركيس، أن أسعار الباقات تكون شاملة للإقامة وتذاكر السفر إلى جانب خدمات تتعلق بالتنقل من وإلى المطار، إضافة إلى جولات سياحية قد تكون مشمولة ضمن الباقة.

أسعار مقبولة

وأكد أن متوسط الأسعار بالنسبة لباقات السفر، هي في مستويات مقبولة كونها متاحة للحجز خلال فترة قصيرة وللسفر خلال أيام الإجازة فقط، لافتاً إلى أهمية التعرف على الشروط والأحكام الخاصة بحجز العروض الترويجية لتفادي أي خسائر في حال الإلغاء أو تعديل تفاصيل السفر.

وقال سركيس: «كلما كانت أسعار هذه الباقات مناسبة ومنطقية زادت معدلات الطلب عليها، مشيراً إلى أن معدلات السفر خلال فترة الإجازات القصيرة ترتفع بنسب أكبر إلى الوجهات التي لا تحتاج إلى تأشيرة مسبقة بالنسبة لسكان الدولة أو تلك الوجهات التي لديها إجراءات مبسطة للحصول على التأشيرات.

إقبال

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «دبي العالمية للسفريات»، بدر أهلي، إن العروض التي طرحتها شركات الطيران ووكالات السفر بالتزامن مع إجازة اليوم الوطني تتركز بشكل أساسي في وجهات قريبة نسبياً، فضلاً عن محطات سياحية تلقى إقبالاً في السوق المحلية مثل لندن وتايلاند، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من العروض المتاحة تمتد بين ثلاثة إلى أربعة أيام.

وبيّن أهلي أن الطلب على تلك الباقات يكون مرتفعاً عادة، خصوصاً إلى الوجهات التي تتيح صفقات ذات قيمة وبأسعار معقولة نظراً لأن هذه العروض السياحية تتركز في فترة زمنية محددة بالتزامن مع الإجازة حصراً. وأضاف أن الأسعار تتباين من وجهة إلى أخرى بحسب مستويات الطلب وطبيعة الوجهة وفئة الغرفة الفندقية، إلى جانب الخدمة الإضافية المقدمة ضمن الباقة.

وشدد أهلي على أهمية قراءة الشروط والأحكام الخاصة بهذه العروض للاستفادة منها بأفضل طريقة ولتفادي الرسوم في حال اضطر المتعامل لإلغاء أو تعديل السفر. ذروة الشتاء قال المدير التنفيذي لشركة «دبي العالمية للسفريات»، بدر أهلي، إن طرح الباقات السياحية التي أعلنت عنها

شركات طيران وطنية ووكالات سفر، يتزامن مع ذروة الشتاء خلال ديسمبر من كل عام والتي تشهد ازدحاماً، وعادة ما تلجأ شركات الطيران إلى اختيار الوجهات بدقة لرفع معدلات الطلب عليها. العروض صالحة للحجز حالياً والسفر بين 30 نوفمبر و5 ديسمبر 2022.