"أراضي دبي": اختبارات لتقييم الوسطاء العقاريين مطلع يناير

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا"، الذراع التنظيمية للدائرة، ستبدأ مطلع يناير 2023، إعادة تفعيل الاختبارات الخاصة بالوسطاء العقاريين.

وأفادت الدائرة في تعميم أصدرته، اليوم ، أن القرار يأتي من منطلق رفع كفاءة الوسطاء العقاريين وإلمامهم بالقوانين والإجراءات المتعلقة بممارسة مهنة الوساطة العقارية.

وأوضحت أن نسبة نجاح الوسيط العقاري يجب ألا تقل عن 75% كحد أدنى لاجتياز الاختبار.

ونص تعميم الدائرة أيضا، على أنه لن يتم إصدار أي بطاقة جديدة أو تجديد بطاقة صادرة، إلا بعد اجتياز الاختبار بشكل سنوي.

وأشارت "أرضي دبي" إلى أن آلية تقديم الاختبار تتم من خلال موقع الدائرة الإلكتروني.