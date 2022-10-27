«ميرال» تعلن عن مشروعات قيد الإنشاء بـ 13 مليار درهم في أبوظبي

كشفت «ميرال»، أمس، عن شعارها الجديد وأولى حملاتها الترويجية، كما أعلنت عن مجموعة من المشروعات قيد الإنشاء بقيمة تتجاوز 13 مليار درهم تنتشر في جزيرة ياس وبقية أنحاء أبوظبي، كما تعتزم الإعلان عن ثلاثة مشروعات جديدة قريباً.

وقال رئيس مجلس إدارة «ميرال»، محمد خليفة المبارك: «تلتزم (ميرال) بتقديم قيمة مستدامة وطويلة الأمد عبر مشروعاتها التي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي العالمية في قطاع السياحة، كما تسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية في عقدها الجديد من خلال توفير وجهات مميزة ومتكاملة، ما يعكس التزامها بالارتقاء بقطاع السياحة في أبوظبي، ودعم نموه».

وأعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «ميرال»، محمد عبدالله الزعابي، في مؤتمر صحافي أمس، أن «(المجموعة) تنفّذ حالياً في أبوظبي مجموعة من المشروعات في قطاع السياحة والترفيه بقيمة تتجاوز 13 مليار درهم»، موضحاً أنه من بين هذه المشروعات مشروع (سي ورلد) في جزيرة ياس، الذي تم إنجاز 95% منه، ومن المتوقع افتتاحه بداية العام المقبل، فضلاً عن مشروعين جديدين في جزيرة السعديات، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الأول هو مشروع متحف التاريخ الطبيعي، وتم إنجاز 25% منه، وسيتم الانتهاء من الأعمال الانشائية بحلول عام 2025، فضلاً عن مشروع «لاب فينومينا أبوظبي»، ويدمج بين التعليم والترفيه الرقمي، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2024.

ولفت الزعابي، إلى أن جزيرة ياس استعادت، خلال الربع الثالث من العام الجاري، 90% من زوارها، مقارنة بعام 2019، قبل الجائحة، كما استعادت 100% من زوارها من السوق المحلية والخليجية خلال الفترة نفسها.

ولفت الى أن «ميرال» تدخل حقبة جديدة بإعلان شعارها والشركات التابعة لها، حيث سيكون لها دور أكبر في قطاع السياحة في الامارة من خلال المشروعات التي تنفذها وتطورها في قطاع السياحة والترفيه، كما تسعى الى تعزيز مكانة أبوظبي كأفضل الخيارات في قطاع السياحة والاستجمام والترفيه عالمياً، مشيراً الى أن الشركة تعمل في ثلاثة مجالات تتضمن مجال التطوير، حيث تطور مشروعات حالياً في جزيرة السعديات، بعد 11 عاماً من العمل في جزيرة ياس، كما تعمل في مجال الترويج وتقوم بدور رئيس في الترويج للسياحة في الإمارة، فضلاً عن العمل في مجال تنظيم الفعاليات الكبرى. ونوّه الزعابي إلى أن فنادق في جزيرة ياس تشهد نسب إشغال عالية وصلت إلى 90% للمرة الأولى خلال أشهر الصيف، لافتاً إلى أن أهم أسواق السياحة، بجانب السوق المحلية، هي السوق الهندية والخليجية والروسية والأوروبية.