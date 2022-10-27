صافي أرباح «أبوظبي الأول» يسجل 10.9 مليارات درهم في 9 أشهر

أعلنت مجموعة بنك أبوظبي الأول عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 10.9 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بارتفاع نسبته 19%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ العائد على السهم الأساسي 1.29 درهم.

وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة 18 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات صافي الفوائد بنسبة 18%. وشمل إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى مكاسب صافية بلغت 3.1 مليارات درهم، نتيجة بيع حصة في شركة المدفوعات «ماغناتي».

بدورها، بلغت التكاليف التشغيلية 4.7 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، باستثناء أعمال «بنك عودة مصر».

من جهتها، أظهرت مؤشرات الأداء، خلال الربع الثالث من عام 2022، تسجيل صافي أرباح للمجموعة بلغ 2.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12%، مقارنة بالربع الثاني 2022، باستثناء المكاسب التي تم تسجيلها في الربع الثاني جرّاء بيع حصة في شركة المدفوعات «ماغناتي». وبلغت الإيرادات التشغيلية 5.5 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 10%، مقارنة بالربع الثاني، نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد والإيرادات من غير الفوائد.

وأكد «أبوظبي الأول» مواصلة نمو الميزانية العمومية، بفضل زخم الإقراض، وارتفاع تدفقات ودائع المتعاملين، إذ بلغت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 465 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2%، مقارنة بالربع الماضي، وبنسبة 14% منذ بداية عام 2022.

وبلغت ودائع المتعاملين 746 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15%، مقارنة بالربع الماضي، وبنسبة 21% منذ بداية عام 2022.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني: «تعكس النتائج التي حققها بنك أبوظبي الأول، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، التقدم الملحوظ الذي حققته استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز وتيرة النمو لأعمالنا المختلفة، وتؤكد متانة ومرونة اقتصادات المنطقة وقدرتها على تخطي التحديات العالمية المتزايدة».

وأضافت: «حققت المجموعة نمواً قياسياً في صافي الأرباح بلغ 10.9 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 19%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس الأداء القوي لأعمالنا الأساسية. وحافظ البنك على قوة الميزانية العمومية، الأمر الذي مكننا من مواصلة التركيز على مسيرة نمو وتطوير أعمالنا نحو الأفضل في دولة الإمارات والمنطقة». وأكدت الرستماني مواصلة «أبوظبي الأول» ترسيخ مكانته في صدارة البنوك الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط، وتصنيفه كذلك في المرتبة 14 كأكثر البنوك التجارية أماناً على مستوى العالم.