الإمارات تشهد أكبر طرح أولي في المنطقة خلال الربع الثالث

كشفت شركة إرنست ويونغ عن استقطاب دولة الإمارات العربية المتحدة لأكبر اكتتاب عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابة التعرفة المرورية في دبي، وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأضافت «إرنست ويونغ»، في تقرير حديث أمس، حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن اكتتاب «سالك» كان أيضاً رابع أكبر اكتتاب في المنطقة منذ بداية العام وحتى تاريخه، حيث تمكنت الشركة من جمع أكثر من مليار دولار، مع تجاوز الاكتتاب أكثر من 49 مرة عبر جميع الشرائح، بإجمالي طلب بلغت قيمته 50.2 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى زيادة كبيرة في عدد الشركات التي تم إدراج أسهمها للتداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بنسبة 288% على أساس سنوي، في صفقات جمعت 14.7 مليار دولار، بارتفاع كبير قدره 550% في قيمة الصفقات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسجيل سبعة اكتتابات أولية خلال الربع الثالث من عام 2022، جمعت عائدات إجمالية بلغت نحو 1.5 مليار دولار، ليرتفع العدد الإجمالي للاكتتابات التي شهدتها المنطقة منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 31 اكتتاباً.

أما على الصعيد العالمي، فقد تم تسجيل 992 اكتتاباً منذ بداية العام وحتى الآن، جمعت عائدات بقيمة 146 مليار دولار، بانخفاض نسبته 44% في عدد الاكتتابات و57% في عائداتها، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك على خلفية استمرار تحديات الاقتصاد الكلي المتزايدة، وزيادة التقلبات، وانخفاض أسعار الأسهم العالمية.