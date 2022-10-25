شراكة تتيح فتح ممر تجاري حيوي جديد مع أميركا اللاتينية

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشروعات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع منطقة التجارة الحرة «لوجيس»، المختصة بالخدمات اللوجستية للسلع الزراعية، والجاري العمل على إنشائها حالياً في بنما.

وتوقع بيان أمس، أن تكون «لوجيس»، بمجرد استكمال أعمال تشييدها، أكبر منطقة تجارة حرة فريدة من نوعها في أميركا الوسطى واللاتينية، في وقت اعتبر فيه مركز دبي للسلع المتعددة، الشراكة مع «لوجيس» فرصة كبيرة لفتح ممر تجاري حيوي جديد مع أميركا اللاتينية.

وبحسب البيان، سيعمل مركز دبي للسلع المتعددة و«لوجيس» معاً بموجب مذكرة التفاهم، على تبادل المعرفة والخبرات اللازمة، واستكشاف الفرص التي من شأنها توسيع نطاق التجارة بين أعضاء المنطقتين الحرتين، فضلاً عن تبادل ما لديهما من رؤى حول السوق والتحليلات والتوقعات من أجل دعم تطوير تجارة السلع في كلتا المنطقتين.

وقال الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن الشراكة مع «لوجيس» فرصة كبيرة لفتح ممر تجاري حيوي جديد مع أميركا اللاتينية.

وأضاف: «من خلال موقعها الاستراتيجي، تعتبر بنما بوابة بين أميركا الوسطى والجنوبية، ولذلك تتمتع (لوجيس) بموقع مثالي لاستضافة أكبر منطقة حرة من نوعها في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بتجارة السلع الزراعية».

من جانبه، قال رئيس مجموعة «سالسانو» والمساهم الرئيس في المنطقة الحرة «لوجيس»، ساندرو سالسانو: «سعداء بعقد هذه الشراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة، منطقة التجارة الحرة الأولى على مستوى العالم»، لافتاً إلى أن «سالسانو» تخطط للتوسّع في الشرق الأوسط.