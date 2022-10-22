مجلس الأعمال الإماراتي المجري يجتمع في بودابست منتصف نوفمبر

ناقش اتحاد غرف الإمارات التحضيرات الخاصة لعقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي المجري المزمع عقده في بودابست، من 15إلى 16 نوفمبر المقبل، خلال الزيارة المرتقبة للبعثة التجارية الخاصة باتحاد الغرف برئاسة رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عبد الله محمد المزروعي.

تم الاتفاق على ذلك خلال لقاء الأمين العام لاتحاد الغرف، حميد محمد بن سالم، برئيس الجانب المجري لمجلس الأعمال الإماراتي المجري، بشار نجاري، والوفد المرافق له الذي يزور الدولة حاليا.

وأوضح بن سالم، أن تأسيس مجلس أعمال مشترك بين الإمارات والمجر، جاء ثمرة لجهود مستمرة وعمل مشترك وبرغبة إماراتية مجرية، في الارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص في البلدين، وانعقاد الاجتماع الأول للمجلس قريبا في بودابيست، سيؤدي إلى تسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال الإماراتي والمجري، خاصة وأن البعثة التجارية الإماراتية التي ستزور المجر تتطلع للقيام بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية في مجال التجارة والاستثمار ونقل وتوطين التقنيات والتكنولوجيا في المجالات المختلفة، بالتركيز على القطاعات المستهدفة في علاقات التعاون بين البلدين، في مجالات الزراعة والسياحة والإنشاءات والصحة والتعليم، والتي تتوفر بها فرص كبيرة للاستثمار والشراكة بين الجانبين، مؤكدا بأن المجلس سيوفر منصة لأصحاب الأعمال للتعريف والترويج بأنشطتهم التجارية وإقامة شراكات تجارية بينهما.

