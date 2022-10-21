«ديار»: توصية بالموافقة على عرض التسوية مع «ليمتلس» بـ 500 مليون درهم

أعلنت شركة «ديار» للتطوير العقاري، عن نتائجها المالية المرحلية المراجعة وغير المدققة للربع الثالث من العام الجاري، وعن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022.

وأوصى مجلس إدارة «ديار» خلال اجتماعه، الذي عقد في 19 أكتوبر 2022، بالموافقة على عرض التسوية المقدم من شركة «ليمتلس» بقيمة 500 مليون درهم نقداً، والذي يتضمن سداد مبلغ 200 مليون درهم فور توقيع الاتفاقية، ومبلغ 300 مليون درهم خلال فترة لا تتجاوز 18 شهراً من توقيع الاتفاق بين الشركتين.

واقترح المجلس عقد اجتماع جمعية عمومية بتاريخ 21 نوفمبر 2022، لعرض التسوية على مساهمي الشركة للموافقة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

وكشفت «ديار» عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في صافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2022 (يوليو إلى سبتمبر 2022)، يصل إلى 36.3 مليون درهم، مقارنة بـ8.1 ملايين درهم للفترة نفسها من عام 2021، كما حققت إيرادات قدرت بـ207.7 ملايين درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي سجلت فيها 120.7 مليون درهم.

وبحسب «ديار»، فقد بلغ إجمالي أرباح الشركة 103.2 ملايين درهم لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت آنذاك 30.8 مليون درهم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ديار»، سعيد القطامي، إن «الشركة تواصل تحقيق أداء مالي قوي خلال العام الجاري، بفضل تقديم خدمات وحلول عقارية ذات قيمة إضافية للمتعاملين عبر مختلف القطاعات».