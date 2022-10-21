«ديوا»: 10 مليارات درهم استثمارات مشروعات نقل الكهرباء بين 2021 و2024

سجّلت هيئة كهرباء ومياه دبي نمواً في عدد محطات النقل الجديدة بنسبة 22% خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ودشنت الهيئة منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو 2022 محطة نقل رئيسة جديدة «جهد 400 كيلوفولت»، و10 محطات نقل رئيسة جديدة «جهد 132 كيلوفولت»، باستثمارات تصل إلى مليار و700 مليون درهم، ما يرفع العدد الإجمالي لمحطات النقل «جهد 400 كيلوفولت» في دبي إلى 26 محطة، ومحطات النقل «جهد 132 كيلوفولت» إلى 329 محطة.

استثمارات الهيئة

وأشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إلى أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في مشروعات نقل الكهرباء في الفترة بين عامي 2021 و2024 تصل إلى 10 مليارات درهم، منها مليارا درهم لمشروعات النقل الرئيسة «جهد 400 كيلوفولت»، وثمانية مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسة «جهد 132 كيلوفولت».

وقال الطاير: «نستقي رؤيتنا من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للطاقة والمياه في الإمارة، ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي».

وأضاف: «تتواءم خطط الهيئة في النمو مع خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050».

الاعتمادية والتوافرية

وأكد الطاير أن اعتماد الهيئة على أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الذكية والممارسات المبتكرة في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية، أسهم في تحقيق نسبة 100% في اعتمادية وتوافرية نظام نقل الطاقة في دبي، وتحقيق الهيئة أفضل أداء بين المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم في مجال نقل الطاقة منذ عام 2018.

وتابع أنه وعلى مدى السنوات الـ10 الماضية، نجحت الهيئة في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 6.88 دقائق سنوياً في عام 2012 إلى 1.43 دقيقة فقط في عام 2021، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم.

معايير الجودة

من جانبه، قال النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس حسين لوتاه، إنه يتم تدشين محطات النقل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات النقل، بما يعزز جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية.

ولفت إلى أنه تم تدشين محطة النقل «جهد 400/132 كيلوفولت» في منطقة القصيص الصناعية الخامسة، بينما تتوزع محطات النقل «جهد 132/11 كيلوفولت» في مناطق: البرشاء جنوب، جبل علي، الفرجان، المركاض، الخليج التجاري، أم هرير، وادي الصفا، عود المطينة، الرقة، والوصل.