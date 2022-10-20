«فلاي دبي» إلى «أوش» في قيرغيزستان

أعلنت «فلاي دبي»، أمس، عن بدء رحلاتها المنتظمة الى مدينة «أوش» في قيرغيزستان اعتباراً من الثالث من نوفمبر المقبل، بواقع رحلتين أسبوعياً.

وستعمل الرحلات من المبنى رقم (2) بمطار دبي الدولي إلى مطار أوش الدولي (OSS) مرتين في الأسبوع يومي الإثنين والخميس، فيما ستعمل الرحلات من أوش إلى دبي مرتين في الأسبوع يومي الثلاثاء والجمعة. وستكون هذه الرحلات ضمن رحلات الرمز المشترك مع «طيران الإمارات»، ​ما يوفر للركاب مزيداً من الخيارات.

وتبدأ أسعار تذاكر السفر ذهاباً وإياباً من دبي إلى أوش من 7500 درهم على درجة «الأعمال»، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 1650 درهماً. أما أسعار درجة «الأعمال» ذهاباً وإياباً من أوش إلى دبي فتبدأ ​من 2700 دولار، وأسعار الدرجة السياحية الخفيفة من 440 دولاراً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «لاتزال آسيا الوسطى سوقاً سريعة النمو، ونحن متحمسون لرؤية شبكتنا تنمو في قيرغيزستان مع بدء الرحلات الى أوش».