الودائع الحكومية في البنوك المحلية ترتفع 94.8 مليار درهم خلال 8 أشهر

ارتفعت الودائع الحكومية في البنوك المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2022 بقيمة 94.8 مليار درهم، حيث بلغت في نهاية أغسطس الماضي 388.4 مليار درهم، مقارنة مع 293.6 مليار درهم نهاية العام الماضي، بنمو نسبته 32.3%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس.

وخلال أغسطس 2022 منفرداً، ازدادت الودائع الحكومية بما قيمته 26.1 مليار درهم، ليرتفع إجمالي ما تمتلكه الحكومة من ودائع في البنوك بنهاية الشهر إلى 388.4 مليار درهم، مقارنة مع 362.3 مليار درهم في نهاية يوليو السابق عليه، بنمو شهري نسبته 7.2%.

وتستحوذ البنوك الوطنية على حصة تفوق 95% من الودائع الحكومية في دولة الإمارات، فيما تسهم ارتفاعات أسعار النفط في تحقيق فوائض مالية قوية، تنعكس إيجاباً على زيادة هذه الودائع التي تشكل بدورها رافداً مهماً للسيولة في القطاع المصرفي.

وأظهرت البيانات أيضاً أن القاعدة النقدية لدولة الإمارات سجلت في نهاية أغسطس الماضي 475.4 مليار درهم، مقارنة مع 483.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، بانخفاض قدره 8.5 مليارات درهم.

وسجلت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنهاية أغسطس الماضي 437.7 مليار درهم، مقارنة مع 466.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021، بانخفاض قيمته 28.8 مليار درهم، وتغير سالب نسبته 6.2%.

وأظهرت البيانات أن قيمة التحويلات المالية في القطاع المصرفي خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت 8.1 تريليونات درهم، منها 4.95 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك، و3.16 تريليونات درهم بين المتعاملين، فيما بلغت خلال شهر أغسطس منفرداً 1.064 تريليون درهم.

بدورها، سجلت الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها الضوئية التابع للمصرف المركزي 808 مليارات درهم لعدد 14.4 مليون شيك.

ووفقاً للبيانات، فقد بلغت السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 135.8 مليار درهم، مقابل إيداعات بقيمة 134.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.