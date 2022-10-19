"إينوك" تفتتح محطة خدمة بحرية جديدة في ميناء الحمرية

افتتحت مجموعة إينوك، محطة خدمة بحرية جديدة في ميناء الحمرية بدبي، مما يجعلها محطة الخدمة البحرية الثامنة على مستوى الإمارة.

ويعد ميناء الحمرية بوابة شحن بارزة إلى دبي، ويشتهر بقدرته على إرساء مختلف أنواع السفن.

وأفادت "إينوك" في بيان اليوم، بأن المحطة الجديدة ستعمل على تلبية متطلبات التزوّد بالوقود لقوارب الصيادين والقوارب الحكومية، كقوارب جمارك دبي وقوارب شرطة دبي، مما يسهم في تسهيل عملها وتيسير تزوّدها بالوقود.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، سيف حميد الفلاسي، إن "ميناء الحمرية، يحتل مكانة تنافسية باعتباره بوابة الشحن التقليدية إلى دبي ويتمتع بموقع استراتيجي هام كمركز تجاري أساسي لدولة الإمارات".

وأضاف أن "افتتاح محطة الخدمة البحرية الجديدة في هذا الميناء، يأتي ليؤكد التزامنا بتزويد شريان الحياة التجاري لدبي؛ مع حرصنا على تعزيز التراث البحري الغني لدولة الإمارات".

ويقع ميناء الحمرية في ديرة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لدبي ويمثل بوابة شحن تقليدية، مما يتيح حركة البضائع بين دبي والخليج العربي وشرق إفريقيا والهند. ويمثّل الميناء، بموقعه الاستراتيجي هذا، وجهة مثالية للبضائع بالنظر إلى قربه من المدينة.

يُذكر أن محطة الخدمة البحرية الجديدة جُهزت بخزاني وقود ومضختي تزويد وقود الديزل، إضافة إلى هيكل مسبق الصنع يضم متجر زوم وغرفة التحكم.