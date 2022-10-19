تعرف إلى منتجات الاتحاد للطيران الجديدة على متن رحلاتها

قالت الاتحاد للطيران إنها تقوم بتطوير أكثر من 6 برامج تضم مئات المنتجات على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال على متن رحلاتها خلال العام الجاري بهدف الارتقاء بتجربة المسافرين وتحسين الخدمات المقدمة لهم ودعم ولاء العملاء.

وأوضح رئيس قسم المنتج وخدمات الضيافة في الاتحاد للطيران تركي الحمادي في تصريحات صحافية بمناسبة إعلان الناقل الوطني للدولة شراكة مع "أرماني" لتقديم منتجات جديدة لدرجة رجال الأعمال الفاخرة إن المنتجات الجديدة يتم تصميمها لعدة مناسبات هامة أبرزها شهر رمضان المبارك و العيد الوطني للدولة فضلا عن منتجات جديدة لجائزة الاتحاد الكبرى فورمولا 1 لتعبر عن التراث الإماراتي وقيم الضيافة الإمارتية الأصيلة مشيرا إلى أن العام المقبل سيشهد الارتقاء بتجربة الضيوف بدءا من تواجدهم في المطار وعلى متن جميع الرحلات في جميع الدرجات.

ونوه الحمادي إلى أن الاتحاد وضعت نصب أعينها هدفا واضحا خلال 2022 وهو الاستثمار في تجرية الضيوف وطرحت في أول العام منتجات جديدة للعائلة والأطفال بالتعاون مع "ورنربراذرز" ثم قدمت في شهر مايو الماضي منتجات جديدة في الدرجة السياحية وتقوم حاليا بتطوير المزيد من المنتجات

ونوه الحمادي إلى إعلان الاتحاد الليلة الماضية تحديث تجربة الضيوف في درجة رجال الأعمال عبر تطوير أطقم للضيافة وأطقم للراحة بالتعاون مع أرماني /اكاسا صممت خصيصا للاتحاد مما يأخذ الضيوف إلى عالم جديد من الرفاهية في عالم الطيران مشيرا إلى أنه بنهاية النصف الثاني من العام 2023 ستكون الأطقم الجديدة في درجة رجال الأعمال في جميع طائرات الاتحاد