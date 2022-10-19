85.7 مليار درهم مكاسب قياسية للأسهم المحلية

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات، أمس، وربح رأسمالها السوقي 85.7 مليار درهم، مدعومة بعمليات شرائية استهدفت الأسهم القيادية في مختلف القطاعات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 2.799 تريليون درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 2.885 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.56 مليار درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 3.71%، ليتجاوز حاجز 10 آلاف نقطة مجدداً، مغلقاً عند 10065.24 نقطة، ليحقق بذلك أعلى مستوياته منذ 22 سبتمبر الماضي.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.98%، أو ما يعادل 33.11 نقطة، ليغلق عند مستوى 3410.06 نقاط، بدعم صعود مؤشر قطاع العقار بنسبة 1.11%، والبنوك بنسبة 1.07%، والنقل بنسبة 1.18%.