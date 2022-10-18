نقل ملكية مجموعة الاتحاد للطيران إلى محفظة شركات "القابضة" (ADQ)

أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية قراراً بنقل ملكية مجموعة الاتحاد للطيران إلى "القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي.

وتأتي عملية نقل ملكية مجموعة الاتحاد للطيران لتعزز جهود "القابضة" (ADQ) في تحقيق رؤية أبوظبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للطيران يوفر مجموعة من الخدمات التنافسية المتكاملة. وتعتبر مجموعة الاتحاد للطيران شركة عالمية رائدة في مجال السفر والنقل الجوي، حيث تصل رحلاتها إلى 63 وجهة في 42 دولة حول العالم، كما أنها تتميز بتقديم خدمات طيران مستدامة تعد الأفضل في فئتها بالإضافة إلى توفير تجربة مميزة للمسافرين.

والجدير بالذكر أنه قد تم مسبقاً نقل ملكية الشركات المساعدة التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران إلى "القابضة" (ADQ) وذلك بهدف تأسيس شركة متكاملة في مجال الخدمات المساندة ودعم الطيران، وبذلك تسهم في موجة نمو جديدة في هذا القطاع. ستواصل مجموعة الاتحاد للطيران مساعيها لتحقيق تطلعاتها بأن تكون إحدى شركات الطيران الرائدة عالمياً والاستمرار بالارتقاء بخدماتها لتقديم أفضل تجربة لعملائها وفقاً لأفضل المعايير الدولية كجزء من محفظة الطيران في "القابضة" (ADQ).