«فلاي دبي» تستأجر 4 طائرات «بوينغ 737» الجيل الجديد

أعلنت شركة فلاي دبي، أمس، عن توقيعها اتفاقية مع شركة «سمارت وينغز»، التي تتخذ من التشيك مقراً لها، لاستئجار أربع طائرات من طراز «بوينغ 737» الجيل الجديد خلال الفترة من 17 نوفمبر المقبل وحتى 16 يناير 2023.

وأوضحت «فلاي دبي» في بيان، أن الاتفاقية، تشمل استئجار الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين دعماً للطائرات الأربع التي ستنضم إلى أسطول الناقلة المكون من 68 طائرة «بوينغ 737»، مما يتيح للناقلة إضافة المزيد من السعة للمسافرين وتلبية الطلب على السفر خلال موسم الشتاء المزدحم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «يسعدنا إنجاز هذه الاتفاقية الجديدة مع شركة (سمارت وينغز)، وهي شركة معتمدة من نظام (الإيوسا) الخاص بالتدقيق في السلامة التشغيلية من (إياتا)، كما أنها تتمتع بخبرة جيدة في هذا المجال».

وأضاف الغيث: «عملنا سابقاً مع (سمارت وينغز)، ونحن على ثقة من أن استئجار الطائرات الأربع الإضافية سيوفر لمسافرينا خيارات أكثر ملاءمة وموثوقية للسفر خلال موسم العطلات».

وبيّن أن «فلاي دبي» تشغل حالياً أسطولاً واحداً من طائرات «بوينغ 737»، التي تضم 32 طائرة من طراز «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، و33 طائرة «بوينغ 737 ماكس 8، وثلاث طائرات «بوينغ 737 ماكس 9».

من جهته، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سمارت وينغز»، رومان فيك: «سعداء للغاية بثقة (فلاي دبي) مرة أخرى ونجاحنا في المنافسة مع شركات الطيران الأخرى»، مشيراً إلى أن الاتفاقية الجديدة مع (فلاي دبي)، تعكس حسن التعاون الناجح بين شركتينا».

وستعمل الطائرات بمقصورة كاملة من الدرجة السياحية على مسارات مختارة ضمن شبكة «فلاي دبي» بما في ذلك شاتوغرام وكولومبو ودكا وكراتشي ومولتان ومسقط وسيالكوت.

وسيتم إخطار مسافري «فلاي دبي» الذين تم حجزهم للسفر على متن رحلة تديرها شركة سمارت وينغز قبل تاريخ سفرهم.