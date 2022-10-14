«الصحة ووقاية المجتمع» تدمج تطبيقاتها الذكية في تطبيق واحد

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس غلوبال»، عن إطلاق تطبيق ذكي محدّث، يهدف إلى رفع نسب استخدام الخدمات الرقمية، من خلال توافر خدمات الوزارة وسهولة الوصول إليها، وتبسيط التطبيق لتحسين رحلة المتعامل، وذلك مع دمج كامل تطبيقات الوزارة في تطبيق واحد.

ويتيح تطبيق الوزارة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية والذكية، ومتابعة حالة الطلب دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة. كما يعمل التطبيق المتاح باللغتين الإنجليزية والعربية، كمصدر تعليمي من خلال توفير معلومات قيّمة حول مجموعة متنوعة من الموضوعات الصحية التي تهدف إلى زيادة الوعي الصحي.

ويُمكن للمستخدمين من خلال التطبيق، الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة، والقنوات الخدمية الأخرى مثل نظام الدردشة المباشر «ChatBot».

وأكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة، أحمد علي الدشتي، أن التطبيق الذكي للوزارة تم تحديثه ليغدو مواكباً لأفضل الممارسات والأنظمة الإدارية العالمية، التي تركز على أربعة مؤشرات، هي: كفاءة الخدمة، تجربة المتعامل، تطوير الخدمات، تلبية احتياجات المتعاملين، حيث توفر من خلاله حزمة مبتكرة من الخدمات الرقمية، من منطلق التزامها تقديم الحلول الأحدث والأكثر تطوراً، تماشياً مع استراتيجيتها للتحول الرقمي، بهدف تمكين المتعاملين وإسعادهم.

وأكد أن عملية تطوير التطبيق تمت بالكامل بجهود داخلية من قبل الفريق التقني، وتم تدعيمه بأحدث الحلول ذات المواصفات العالمية، متوقعاً أن يحوز التطبيق رضا المتعاملين، ويتوافق مع تطلعاتهم.

من جانبه، قال مدير إدارة تقنية المعلومات، سمير الخوري، إن من مميزات التطبيق المحدث أنه يوفر خدمات الوزارة، مع سهولة الوصول إليها، وبساطة التطبيق، وتحسين رحلة المتعامل في تطبيق واحد، حيث يشمل إطلاق وثيقة بطاقة التطعيم على منصة الثقة الموحدة، ونظام الدخول الموحد للخدمات، لافتاً إلى أنه تم تطبيق هذه الخاصية على الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، إضافة إلى تطبيق الختم الرقمي للهوية الرقمية على ثلاث خدمات تتضمن: تصديق شهادة الإجازة المرضية، وتصديق التقرير الطبي، وإجازة المرافق.