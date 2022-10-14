«اتصالات من &e» تعتزم إطلاق خدمات صحة رقمية للمستخدمين

قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في شركة «اتصالات من &e»، خالد الخولي، إن الشركة ستبدأ خلال الفترات المقبلة في توفير وإطلاق خدمات الصحة الرقمية للمستخدمين عبر مجموعة حلول تقنية.

وأضاف في تصريحات على هامش المشاركة في فعاليات معرض «جيتكس غلوبال»، أن الشركة ستطلق كخطوة أولية، برنامجاً رقمياً للياقة البدنية عبر تطبيق ذكي على الهواتف المحمولة يتيح للمستخدمين تحديد أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم وفقاً لملفهم الصحي.

وأوضح أن هذا البرنامج سيكون بمثابة نقطة انطلاق نحو مراحل مستقبلية من العلاجات والرعاية عن بُعد، وغيرها من الخدمات التي تسعى الشركة إلى طرحها، وتتماشى مع التقدم الذي يشهده قطاع الصحة الرقمية، إذ من المتوقع أن يشهد هذا القطاع معدل نمو سنوي مركباً بأكثر من 20% خلال ثلاث إلى خمس سنوات مقبلة.

وكشف أن الشركة اتخذت العديد من الخطوات الهادفة إلى الارتقاء بأنماط الحياة الرقمية للمتعاملين في الدولة، إذ أطلقت أخيراً منصة «التأمين السهل»Easy Insurance للحصول على تأمينات السفر، والصحة والمركبات، من شركات التأمين في غضون دقائق.

ولفت إلى أن الدراسات تشير إلى أن سوق التأمين عبر الإنترنت في الإمارات تشهد معدل نمو سنوي مركباً بنسبة 40% منذ الأعوام الثلاثة الماضية ولغاية 2024، حيث سيصل إجمالي قيمة أقساط التأمين على الإنترنت إلى أكثر من 30 مليار درهم بحلول عام 2024.

وبيّن أن منصة «التأمين السهل» تتيح للمتعاملين إمكانية شراء وثائق التأمين الخاصة بهم، ومقارنة أفضل الأسعار، وسداد الرسوم عبر الإنترنت، كما تتيح خدمة التأمين على الحيوانات الأليفة التي تغطي علاج القطط والكلاب.

وأكد أن الشركة اعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والأتمتة الذكية، لتدشين تلك الخدمات في الأسواق.

وذكر الخولي أن تطيبق «بسمات» التابع للشركة يدعم حالياً أكثر من 3.2 ملايين عضو مسجل، وهو متاح لجميع المواطنين والمقيمين والزوّار في الإمارات.

«&e الاستثمار» تستعرض دعم روّاد الأعمال المبتدئين

أعلنت شركة «اتصالات من &e»، عن استراتيجيتها الجديدة في شركة «&e الاستثمار»، ذراع الاستثمار لديها، ضمن فعاليات «جيتكس غلوبال».

وكشفت «&e الاستثمار» النقاب عن أحدث الصفقات والرؤى حول الخطط الموضوعة للمضي قدماً نحو تحقيق أهدافها وطموحاتها، وذلك من خلال محفظة صندوق رأس المال الاستثماري التي تبلغ قيمتها 250 مليون دولار.

وأكدت «&e الاستثمار» أنها تتطلّع للدفع قدماً بمنظومة التكنولوجيا لديها من خلال زيادة استثماراتها في مرحلة النمو، بما يتجاوز محفظة صندوق رأس المال الاستثماري لديها.

واستعرضت «&e الاستثمار» في «جيتكس غلوبال» كيفية دعمها لرواد الأعمال المبتدئين ممن يمتلكون رؤية لبناء شركات كبيرة عبر تسهيل فرص التعليم والإرشاد والتواصل والتمويل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة &e»، حاتم دويدار: «يتمحور النهج الفريد لشركة (&e الاستثمار) حول عناصر أساسية عدة تشمل الاستفادة من الأسس القوية لشركة (&e)، ودعم الشركات الناشئة الجريئة القادرة على إحداث نقلات نوعية، والعمل كمحفز لتحويل الأفكار الفذة إلى شركات رائدة في المستقبل».