«مياه وكهرباء الإمارات» تتسلم 3 عروض لتطوير «الشويهات S4»

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن تسلمها ثلاثة عروض لتطوير مشروع محطة «الشويهات S4» للمنتج المستقل لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي (S4)، مشيرة إلى أن الشركات المتقدمة بعروضها هي: «أكسيونا»، و«إنجي»، و«جي إس إنيما».

وأفاد بيان صادر أمس، بأن مشروع «الشويهات S4»، يعمل على تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، لإنتاج نحو 70 مليون غالون من مياه الشرب يومياً، ما يسهم في تعزيز أمن إمدادات المياه في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

كما ستقوم المحطة بدور رئيس في ضمان إمدادات محسَّنة وفاعلة، من خلال الاستثمار في تقنية التناضح العكسي التنافسية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، عثمان آل علي، إن «الشركة تعمل على تسريع خطة فصل عملية تحلية وإنتاج المياه عن إنتاج الطاقة الكهربائية، من خلال اعتماد أحدث تقنيات التناضح العكسي، ودعم الهدف الاستراتيجي الرامي إلى الحد من البصمة الكربونية في النظام».

وأضاف أن «مشروع (الشويهات S4) سيقوم بدور رئيس في ضمان أمن إمدادات المياه، وكذلك تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ودعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وبعد مرحلة إبداء الاهتمام التي جرت في أكتوبر 2021، تسلمت الشركة 35 طلباً لإبداء الاهتمام من قبل الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع، حيث تم بعد ذلك إصدار طلبات تقديم العروض في مارس 2022 للشركات والائتلافات التي تأهلت لتقديم عروضها بعد تقديم بيانات التأهيل، والبالغ عددها 18 شركة.

وستخضع العروض المقدمة لعملية تحليل فني ومالي مفصلة لاختيار أفضلها، حيث من المتوقع أن يتم إعلان الترسية وتنفيذ اتفاقية شراء المياه بحلول الربع الأول من عام 2023. ومن المخطط أن تبدأ محطة «الشويهات S4» عملياتها التشغيلية في الربع الثالث من عام 2025.