«دي بي ورلد» تبدأ إنشاء مرسى رابع في «لندن غيتواي» بـ 1.42 مليار درهم

أعلنت شركة «دي بي ورلد» بدء العمل لبناء مرسى رابع جديد في مركز الخدمات اللوجستية الذكية بميناء «لندن غيتواي» بالمملكة المتحدة.

وقالت الشركة في بيان، أمس، إنه سيتم تعزيز مرونة سلسلة التوريد في المملكة المتحدة من خلال المشروع الذي تبلغ كلفته 350 مليون جنيه إسترليني (نحو 1.42 مليار درهم)، والذي يعد جزءاً من استثمارات «دي بي ورلد» البالغة ملياري جنيه إسترليني في بريطانيا، خلال العقد الماضي.

وأوضحت الشركة أنه عند اكتمال المشروع في عام 2024، فإنه سيرفع سعة ميناء «لندن غيتواي» بمقدار الثلث، ما يمنح مساحة أكبر للتعامل مع أكبر السفن في العالم، مقارنة بأي ميناء آخر في الدولة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، في تغريدة على موقع «تويتر»، إن «هذا الاستثمار سيؤدي إلى زيادة قدرة أحد أكثر موانئنا استراتيجية بمقدار الثلث، وسيخلق أكثر من 1000 فرصة عمل».

استثمارات إضافية

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دي بي ورلد» في المملكة المتحدة، إرنست شولتز، في البيان الصحافي: «يسعدني أننا اتخذنا الخطوة التالية في إطار تسليم الرصيف الرابع الجديد، وأوضحنا التزامنا بالاستثمار في المناطق التي نعمل فيها وتجديدها».

وأضاف أنه «على مدى السنوات الـ10 المقبلة، خصصنا استثمارات إضافية بقيمة مليار جنيه إسترليني في هذا بريطانيا».

وأوضح شولتز، أن «إنشاء الرصيف الرابع الجديد، سيعمل على توفير 1000 فرصة عمل، فيما سيعمل مجمع الخدمات اللوجستية سريع النمو في (لندن غيتواي) على توظيف 12 ألف شخص عند اكتماله في غضون خمس سنوات».

خيارات

وتدير «دي بي ورلد» مراكز الخدمات اللوجستية الأكثر تطوراً في المملكة المتحدة، وتضم ميناءين في المياه العميقة في «لندن غيتواي» و«ساوثهامبتون»، مع إمكانية الوصول إلى محطات الحاويات بالسكك الحديدية للشحن. وتوفر الشركة، باعتبارها المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية على مستوى العالم، مجموعة من نقاط الدخول إلى المملكة المتحدة والخروج منها في المياه العميقة، ما يؤمن قدراً أكبر من المرونة والخيارات لخطوط الشحن وأصحاب البضائع والمصدرين. رقم قياسي

في رقم قياسي جديد، أعلنت «دي بي ورلد» عن مناولة محطة الحاويات التابعة لها في ميناء «لندن غيتواي»، 10 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً، وذلك بعد مرور تسع سنوات فقط من دخول المركز اللوجستي الذكي القريب من العاصمة البريطانية، حيز العمل.

ويوضح هذا الإنجاز النمو الكبير في حجم مناولة الحاويات في «لندن غيتواي»، الذي قام بمناولة 1.8 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 650%، مقارنة بالسنة التشغيلية الأولى للميناء في عام 2014.

وسيؤدي إنشاء المرسى الرابع الجديد بقيمة 350 مليون جنيه إسترليني عند افتتاحه في عام 2024 إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء بمقدار الثلث.