«زوهو» تدعم 3500 شركة في الإمارات لتبنّي تكنولوجيا السحابة

أعلنت «زوهو كورب»، نجاحها في تمكين أكثر من 3500 من المشروعات باختلاف أنواعها، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، في دولة الإمارات من تبني تكنولوجيا السحابة الخاصة بها، من خلال إبرامها شراكات محلية مع جهات حكومية وخاصة. جاء هذا الإعلان على هامش مشاركة زوهو في فعاليات معرض «جيتكس غلوبال».

وعلى مدار العامين الماضيين، أتاحت «زوهو» إمكانية الوصول إلى تطبيقاتها التجارية القائمة على تكنولوجيا السحابة التي يزيد عددها على 55 تطبيقاً، من خلال إبرامها اتفاقيات شراكة مع هيئات حكومية ومؤسسات خاصة في دولة الإمارات، من أجل مساعدة الشركات على الانتقال إلى السحابة، وتعزيز الوعي الرقمي ضمن منظومة المشروعات والمؤسسات التعليمية المحلية، بما يعزز من جهود التحول الرقمي في البلاد. ومنذ اندلاع جائحة «كوفيد-19»، استثمرت «زوهو» 20 مليون درهم في أرصدة محفظة الشركة، إضافة إلى 4.5 ملايين درهم دعماً لبرامج التدريب المهني والشراكات بين الأوساط الصناعية والأكاديمية، التي أفضت إلى تمكين أكثر من 300 شركة و200 طالب رقمياً.

وقال رئيس «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيدر نظام: «أثبتت تكنولوجيا السحابة في الأعوام الأخيرة أنها أداة فعّالة للشركات، نظراً لقدرتها على تحويل الطريقة التي تدار بها من خلال تبسيط وتعزيز انسيابية العمليات المعقدة. وفي هذا السياق، تعد دولة الإمارات سبّاقة في تبني الحلول السحابية على مستوى المنطقة، في إطار أجندتها الوطنية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. ونظراً لكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم تمثل عنصراً رئيساً في تجسيد هذا الطموح، فمن الأهمية بمكان بالنسبة لنا كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا السحابة أن ندعم جهود تبني الشركات للتقنيات المتطورة من أجل تحقيق الاستدامة الاقتصادية ودفع المرونة المؤسسية».

وتشهد الحلول السحابية تبنياً واسع النطاق من جانب المؤسسات العاملة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والتجزئة، والخدمات، والعقارات، والنقل واللوجستيات، حيث تمثل تلك القطاعات غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في دولة الإمارات، وفقاً لبوابة المعلومات الحكومية الرسمية، إذ تتيح المنظومة التشريعية والتنظيمية المحلية في دولة الإمارات مزايا عديدة من بينها سهولة مزاولة الأعمال إلى جانب توفير فرص استثمارية جاذبة. ومن خلال الشراكة مع هيئات محلية، تساعد زوهو قطاع الأعمال على التغلّب على العديد من التحديات التشغيلية، من خلال اعتماد الأتمتة وحلول استخبارات الأعمال.