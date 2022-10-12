العلماء: «إكسباند نورث ستار 2023» يتيح الفرصة لاستقطاب الشركات الرقمية الرائدة

أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، عمر سلطان العلماء، أن «دولة الإمارات ودبي تمكنتا من ترسيخ مكانتهما العالمية بيئة حاضنة لأصحاب المواهب والكفاءات الإبداعية ومنصة لتطوير الحلول المبتكرة القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من خلال توفير الفرص لرواد الأعمال والمتخصصين في عالم البرمجيات والذكاء الاصطناعي وتطوير قدراتهما بما يسهم في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العلماء، والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ولدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، ضمن فعاليات «جيتكس غلوبال»، الذي تم خلاله إعلان تنظيم نسخة جديدة من «إكسباند نورث ستار» الحدث العالمي المخصص للشركات الناشئة في مايو 2023، في أعقاب النجاح الذي حققه «نورث ستار دبي» هذا العام.

وقال عمر سلطان العلماء، إن «(إكسباند نورث ستار 2023) يتيح لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي فرصة استقطاب نخبة الشركات الرقمية العالمية الرائدة وتعريفهم بالمزايا التنافسية وفرص النمو التي توفرها دبي ودولة الإمارات في ظل التحول نحو اقتصاد رقمي مزدهر، كما يشكل فرصة استثنائية لرواد الأعمال والمبتكرين في المجالات الرقمية لربطهم مع المستثمرين وأفضل الشركات العالمية، والتعرف إلى تجاربهم الملهمة، حيث ستشارك الشركات المليارية قصص نجاحها مع رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في المنطقة».

وأضاف أن «ما يمثله (جيتكس غلوبال) بالنسبة لقطاع التكنولوجيا العالمي، ينسجم مع دور معرض (إكسباند نورث ستار) وما يمثله لمنظومة الاقتصاد الرقمي العالمية، فهو يجمع بين رواد القطاعات الرقمية في المنطقة ومنظومة ريادة الأعمال للتواصل والتعاون وتمكين الشراكات التجارية الهادفة إلى إثراء مسيرة التنمية والتطوير ودفعها نحو آفاق أوسع لتعزيز الجاهزية للمستقبل وتحسين حياة الناس».

وسيعمل «نورث ستار دبي»، أكبر حدث عالمي مخصص للشركات الناشئة، وبالتعاون مع شريكه الاستراتيجي المتمثل بغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، على إطلاق نسخة موسعة من الحدث بعنوان «إكسباند نورث ستار»، سيستضيفها مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة ما بين 10 و12 مايو 2023، الأمر الذي سيفسح المجال للتوسع أمام معرض جيتكس جلوبال في أكتوبر 2023، حيث سيوفر الحدث حلقة وصل مثالية تربط شركات رؤوس الأموال الاستثمارية وشركات اليونيكورن والشركات الناشئة بأنواعها والأطراف المعنية الرئيسية في القطاع التقني.

من جهته، قال هلال سعيد المري: «بينما يتطلع مستثمرو رأس المال لأن يثبت المستقبل صحة رؤيتهم بضرورة مواصلة ضخ مزيد من الاستثمارات برغم التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.. فقد باتت الفرصة سانحة للشركات الناشئة لجمع الأموال مقارنة بأي فترة سابقة،فمن خلال هذه الشراكة مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سنعمل على ضمان تحقيق (إكسباند نورث ستار) المزيد من النجاحات، والاستفادة من شبكة العلاقات المشتركة والارتقاء بمنظومة الشركات الناشئة العالمية، وبناء العلاقات، وخلق المزيد من الفرص الواعدة».

إلى ذلك، كرم مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، خريجي برنامج «سباق لهجة» الذي نظمه مقر المبرمجين أحد مبادرات مقر المبرمجين بالتعاون مع شركة «سيسكو» ضمن فعاليات معرض جيتكس، في «غلوبال ديف سلام» الهادف للاستثمار في نخبة من الخبراء التقنين ورواد الأعمال في المجال التكنولوجي وطلبة الجامعات على استحداث مشكل آلي للكلمات والجمل العربية ليحل الذكاء الاصطناعي والتشكيل الآلي محل إعراب الكلمات وإثراء مجالات الذكاء الاصطناعي من خلال إدراج اللغة العربية وتبينها في تطبيقات البرمجة وإحداث تغييرات جذرية وداعمة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات باللغة العربية ودعم مجالات البرمجة عالمياً.

وركز البرنامج الذي تواصل على مدى شهرين، على تنظيم دورات تدريبية وورش معرفية لتدريب المبرمجين على تحليل اللغة الطبيعية وتدريب تطبيقات الذكاء الاصطناعي على اللغة العربية، وصقل مهاراتهم في مجالات تعلم الآلة والتعلم العميق واللغات البرمجية التي تشمل لغة بايثون، وتنمية مواهبهم من خلال شرح التوجهات الرقمية والتحديات الراهنة، وتعليمهم أسس ومفاهيم تعلم الآلة والبرمجة باستخدام اللغة العربية لإدراجها واعتمادها في البرامج عالمية، لتصميم حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

