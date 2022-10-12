«الاتحاد للطيران» تضيف غوانزو إلى شبكة وجهاتها في الصين

أطلقت شركة الاتحاد للطيران، أخيراً، أولى رحلاتها المنتظمة إلى غوانزو في الصين الشعبية.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن الرحلة الافتتاحية رقم (EY868) انطلقت من مطار أبوظبي الدولي، أول من أمس، بعد مراسم قطع الشريط التي حضرها ممثلون عن الحكومتين الإماراتية والصينية، وشركة مطارات أبوظبي، وشركة ميرال لإدارة الأصول، ومجموعة الاتحاد للطيران.

ووفقاً للبيان، فقد حطّت الرحلة في مطار غوانزو باجيون الدولي، صباح أمس (10:25 بالتوقيت المحلي)، لتصبح «الاتحاد للطيران» بذلك أول شركة طيران دولية تُشغّل خدمات للركاب إلى أهم ثلاث وجهات في الصين منذ بدء جائحة «كوفيدـ19»، والتي تشمل وجهات: بكين، شنغهاي، وغوانزو.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، توني دوغلاس، إن غوانزو تُعدّ أحدث وجهة للناقلة في الصين منذ إضافة شنغهاي إلى شبكة وجهات الشركة عام 2012، مؤكداً أنه سيكون لها دور في مواصلة بناء جسر جوي قوي بين البلدين.

ومع إضافة الرحلة بين أبوظبي وغوانزو، ترتفع وجهات «الاتحاد للطيران» إلى 67 وجهة في 45 دولة.