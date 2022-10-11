أبوظبي تعفي مسافري السفن السياحية من إبراز المرور الأخضر

أعفت أبوظبي المسافرين والطواقم القادمين إلى أبوظبي عبر السفن السياحية من إبراز المرور الأخضر على تطبيق الحصن.

وقالت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في تعميم أصدرته، أمس، ووجهته الى مديري المنشآت الفندقية والسياحية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات والمتاحف والمواقع الثقافية والترفيهية، إنه بناءً على توجيهات الجهات المعنية في إمارة أبوظبي يتم الاكتفاء بإظهار البطاقة الصادرة من السفن السياحية ليتم السماح لحامليها بالدخول إلى المرافق السياحية.

يشار إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تخفيف الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا»، حيث إن إبراز المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن كان يعد شرطاً أساسياً للسماح للمسافرين وأطقم السفن السياحية بزيارة المنشآت الفندقية والسياحية والترفيهية في الإمارة.