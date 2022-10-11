«أراضي دبي» تستعرض خدماتها المتوافرة على «دبي ريست»

تسلط دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2022»، الضوء على العديد من مشروعاتها المتعلقة بأبرز خدماتها المتوافرة على تطبيقها الذكي «دبي ريست»، الذي طورته الدائرة ذاتياً، ليكون أول منصة رقمية للعقارات في المنطقة. ويتيح التطبيق للمستخدمين اتخاذ قرارات التصرفات العقارية عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية، من دون الحاجة إلى المستندات الورقية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار العقاري، من خلال تقليل الإجراءات، ومواكبة آخر مستجدات التكنولوجيا، والاعتماد على منظومة عمل رقمية، تعد الأكثر تطوراً على مستوى العالم، إضافة إلى الخدمات الرقمية المتوافرة على الموقع الإلكتروني للدائرة.

وأكد مدير عام «أراضي دبي»، سلطان بطي بن مجرن، حرص الدائرة على عملها الدائم على تطوير الخدمات الذكية والرقمية في القطاع العقاري في دبي، بهدف توفير الوقت والجهد لمتعامليها، وإتاحة المجال أمام الزوّار والمستثمرين من جميع أنحاء العالم للاطلاع على مختلف خدمات الدائرة، والمشاركة الفعلية في الصفقات العقارية الاستثمارية من أي مكان في العالم.

وقال بن مجرن: «ملتزمون العمل وفقاً لرؤية واستراتيجية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي وقطاعها العقاري، ضمن أفضل الوجهات العالمية للاستثمار، وهو ما يتماشى تماماً مع وثيقة مبادئ الخمسين، وتوظيف التقنية والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، ليكون أساس المسار التنموي الشامل للإمارة خلال الخمسين عاماً المقبلة».