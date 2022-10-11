143 مليار درهم القيمة المضافة لمنظومة «مايكروسوفت» السحابية في الإمارات

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في «مايكروسوفت الإمارات»، إحسان عنبتاوي، إن «منظومة شركاء مايكروسوفت السحابية ستولد قيمة مضافة بنحو 39 مليار دولار (143 مليار درهم) على مدى أربع سنوات قادمة، بحسب دراسة أجرتها شركة البيانات الدولية - آي دي سي».

وأضاف، في تصريحات خاصة على هامش مشاركته في معرض «جيتكس غلوبال 2022»، أن منظومة «مايكروسوفت» مع شركائها المحليين، وعددهم 26 شريكاً، بالإضافة لعملائها في السوق الإماراتية، ستساعد على خلق نحو 100 ألف فرصة عمل، منها ما يقارب 29 ألف فرصة في القطاع التقني وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار عنبتاوي إلى أن قيمة الاستثمار الرئيس المباشر للشركة وشركائها المحليين داخل الدولة خلال الفترة نفسها في بناء الحوسبة السحابية ومراكز البيانات سيبلغ 3.5 مليارات دولار، بما في ذلك بناء المنصات والخدمات الجديدة.

وأكد أن الشركة تستهدف التركيز على الاقتصاد المحلي عبر تمكين الدولة في نموها الاقتصادي والتقني، حيث تعمل كشريك فاعل وليس الوجود كشركة عالمية في سوق إقليمية مهمة.

وأوضح عنبتاوي أن الشركة عبر مبادرة «طموح» التي صممتها لتعزيز مهارات الطلبة والباحثين عن الوظائف من المواطنين في مجال تكنولوجيا المعلومات وتعزيز فرص توظيفهم، نجحت في تمكين عدد من الإماراتيين من خلال دعم وتسريع فرص التوظيف من خلال فرص التدريب العملي، والتوظيف المباشر، وبرامج المهارات الرقمية.

وأضاف أن المبادرة تمكنت من توظيف 30 مواطناً من الكوادر الوطنية في «مايكروسوفت»، إلى جانب ما تم توفيره من فرص عمل لدى الشركاء المحليين.

وحول مشاركة الشركة في «جيتكس»، أشار إلى أن «مايكروسوفت» تقدم لمحة عن مستقبل الواقع المختلط خلال المعرض، وجاءت مشاركتها تزامناً مع الذكرى السنوية الثالثة لمراكز البيانات السحابية الخاصة بالشركة في الإمارات.