«طيران الإمارات» تختار 11 مواطناً لقيادة العمليات في أسواق مهمة

أعلنت شركة «طيران الإمارات» عن تنقلات جديدة في فريقها التجاري في مناطق الشرق الأوسط والشرق الأقصى وغرب آسيا وإفريقيا، لتعزيز جهودها في إعادة بناء شبكتها العالمية مع ارتفاع الطلب وتخفيف القيود على السفر.

وذكرت الشركة في بيان، أمس، أنه بموجب هذه التنقلات، سيوظف 11 مواطناً إماراتياً خبراتهم ومهاراتهم لقيادة العمليات التجارية في أسواق مهمة للناقلة، ما يسهم في دفع عجلة النمو وتطوير استراتيجيات جديدة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «تتطلب جهودنا لتسريع استعادة عملياتنا وتوجيه طاقاتنا الجماعية نحو إعادة بناء شبكة خطوطنا العالمية توفير فرص أمام مديرينا الموهوبين للاستفادة من قدراتهم وخبراتهم ومهاراتهم القيادية على أكمل وجه». وأضاف: «يتماشى برنامجنا لإدارة المحطات الخارجية مع الاستراتيجية التي يعتمدها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، التي تؤكد التزامنا برعاية مواطنينا، من خلال توفير الفرص لهم للتقدم في حياتهم المهنية، وأن يصبحوا في نهاية المطاف قادة المستقبل».

واعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، ستشمل التغييرات في فريق «طيران الإمارات» التجاري كلاً من:

مدير «طيران الإمارات» في الكويت والعراق، ثاني الأنصاري، حالياً، سيصبح مديراً في أيرلندا، كما تشمل خالد الزرعوني، مدير «طيران الإمارات» في اليونان وألبانيا حالياً، والذي سيصبح مديراً في الكويت والعراق.

وتشمل التغيرات أيضاً، مدير «طيران الإمارات» في مصر وليبيا حالياً، إبراهيم غانم، حيث سيصبح مديراً في اليونان وألبانيا، إضافة إلى مدير «طيران الإمارات» في إندونيسيا حالياً، عبدالله الزماني، الذي سيصبح مديراً في مصر وليبيا، فضلاً عن مدير «طيران الإمارات» في ماليزيا حالياً، محمد العطار، حيث سيصبح مديراً في إندونيسيا، كما تشمل مدير «طيران الإمارات» في تونس حالياً، سعيد مبارك، والذي سيصبح مديراً في ماليزيا.

أما مدير الدعم التجاري في الهند حالياً، المر المري، سيصبح مديراً لـ«طيران الإمارات» في تونس، في حين أن مدير «طيران الإمارات» في فيتنام حالياً، محمد الواحدي، سيصبح مديراً في تايلاند.

وسيصبح مدير «طيران الإمارات» لمنطقة الرياض حالياً، مروان المري، مديراً في فيتنام، بينما سيصبح مدير «طيران الإمارات» الإقليمي في باكستان حالياً، وحيد البلوشي، مدير منطقة الرياض، فيما سيصبح مدير الدعم التجاري في إندونيسيا حالياً، سالم المانع، مدير «طيران الإمارات» الإقليمي في باكستان.